Dois acidentes rodoviários deixam dezenas de mortos na Turquia

Equipes de emergência e resgate atendem ao local após um acidente de ônibus na estrada entre Gaziantep e Nizip, Turquia, sábado, 20 de agosto de 2022. Autoridades no sul da Turquia dizem que pelo menos 15 pessoas morreram quando um ônibus de passageiros colidiu com equipes de emergência. um acidente rodoviário anterior.

Pelo menos 32 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas em dois acidentes rodoviários no sudeste da Turquia neste sábado (20), informou a mídia turca.

Um primeiro acidente envolvendo uma ambulância e um ônibus deixou 16 mortos e 21 feridos em uma rodovia que liga a cidade de Gaziantep à de Nizip (sudeste).

De acordo com a agência de notícias turca DHA, uma ambulância, um caminhão de bombeiros e um veículo pertencente a uma equipe de jornalistas - que se deslocaram ao local do acidente - foram atingidos de frente por um ônibus que trafegava na mesma rodovia.

Quatro socorristas, três bombeiros e dois jornalistas da agência de notícias turca Ilhas estão entre os 16 mortos, segundo a mídia local.

Imagens divulgadas pela agência DHA mostraram a traseira de uma ambulância parcialmente retalhada, assim como o ônibus envolvido no acidente, virado de lado e com a frente rasgada.

Poucas horas depois, outras 16 pessoas morreram e quase 30 ficaram feridas 250 km mais a leste em um acidente envolvendo um veículo pesado, segundo o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca.

"Dezesseis pessoas perderam a vida e outras 29 ficaram feridas, oito delas gravemente, no acidente após a quebra dos freios de um caminhão que atingiu uma multidão em Derik", na província de Mardin, disse o ministro Fahrettin Koca no Twitter.

Vídeos divulgados pela imprensa turca mostram um motorista perdendo o controle de seu caminhão, atingindo vários veículos em alta velocidade e pedestres tentando fugir.

De acordo com a agência de notícias oficial da Turquia, Anadolu, um acidente de trânsito envolvendo três veículos havia ocorrido no mesmo local pouco antes, e as equipes de resgate estavam presentes quando o caminhão passou por cima da multidão.

(Com informações da AFP)

