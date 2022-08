Uso diário de bicicleta reduziria emissões de CO2 em 700 milhões de toneladas por ano

Um adepto da bicicleta anda contra o tráfego na ciclovia de Nova York. © GibsonPictures/Getty images

Texto por: RFI 2 min

Se todos se deslocassem de bicicleta todos os dias, o mundo poderia reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) em quase 700 milhões de toneladas por ano, o equivalente às emissões anuais do Canadá, de acordo com um estudo publicado na revista Communications Earth and Environment.