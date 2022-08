Zelensky alerta para ataques "cruéis" por conta do Dia da Independência da Ucrânia

Equipamento militar russo capturado pelas Forças Armadas da Ucrânia é mostrado no centro de Kiev no sábado, 20 de agosto

A Rússia “pode fazer algo de particularmente repugnante e cruel” na próxima semana na Ucrânia, por conta do Dia da Independência comemorado no país, advertiu neste sábado (20) o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Um dos principais objetivos do inimigo é nos humilhar”, “semear a consternação, o medo e a discórdia”, mas “nós devemos estar suficientemente fortes para resistir a todas as provocações” e “fazer com que eles paguem por esse terror”, acrescentou.

Um conselheiro da presidência, Mykhailo Podoliak, acredita que a Rússia deve intensificar o bombardeio às cidades ucranianas entre os dias 23 e 24 de agosto.

“A Rússia é uma nação arcaica, que associa ações a determinadas datas, é um tipo de obsessão. Eles nos detestam e vão tentar aumentar (…) o número de bombardeios em nossas cidades, como Kiev, com mísseis de cruzeiro”, declarou ainda Podoliak, segundo a agência Interfax-Ucrânia.

Independência ucraniana

O país comemora a independência da União Soviética, conquistada em 1991, no dia 24 de agosto. Esse ano, a data vai marcar também os seis meses da invasão russa, que já fez dezenas de milhares de mortes e causou a destruição de diversas regiões do país.

Para minimizar os riscos dos possíveis ataques, as autoridades de Kiev anunciaram neste domingo (21) a proibição de qualquer reunião pública de 22 a 25 de agosto na capital. Já o governo da região de Kharkiv anunciou um toque de recolher da noite do dia 23 até a manhã do dia 25 de agosto.

“Sejamos o mais vigilante possível durante a festa de nossa independência”, argumentou o governador Oleg Synegubov, pelo Telegram.

Civis mortos em novas ofensivas

Depois de falharem na conquista de Kiev, os russos concentraram suas forças no leste industrial e no sul agrícola da Ucrânia.

O governador da região de Donetsk (leste), Pavlo Kyrylenko, informou no domingo que quatro civis foram mortos e outros dois ficaram feridos por russos no dia anterior, neste território. Na região de Kharkiv (centro-leste), uma mulher foi morta e dois outros civis ficaram feridos nesde sábado à noite em bombardeios russos, disse a promotoria regional.

A região de Odessa (sul) foi alvo de cinco mísseis de cruzeiro russos do tipo Kalibr, lançados do mar Negro, disse o porta-voz da administração regional, Serguei Bratchuk. Dois deles foram abatidos pela força de defesa aérea e os três outros atingiram um silo, sem fazer vítimas, acrescentou.

“O inimigo tenta continuar a sua ofensiva na região de Donetsk” e conseguiu ocupar uma parte da localidade de Blagodatné, na região de Mykolaiev, no sul, declarou o exército ucraniano em comunicado pelo Facebook. O exército também alertou para o risco de ataques russos por Belárus, aliada de Moscou.

(Com informações da AFP)

