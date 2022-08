Filipinas: milhões de crianças voltam às aulas pela primeira vez desde início da pandemia

Estudantes presentes em cerimônia de hasteamento de bandeira no retorno às aulas na escola fundamental San Juan, em Manila, nesta segunda-feira (22).

Com o começo do ano letivo, milhões de crianças nas Filipinas retornaram às aulas presenciais pela primeira vez, nesta segunda-feira (22), desde o início da pandemia de Covid-19.

Publicidade Leia mais

O país é um dos últimos do planeta a retomar as aulas presenciais em tempo integral, em meio a preocupações de que o fechamento prolongado das escolas tenha agravado a crise educacional do país.

Crianças de máscara e uniforme formavam filas para a verificação da temperatura e limpavam as mãos com álcool em gel na entrada da escola Pedro Guevara, da capital Manila, estabelecimento que estava fechado desde março de 2020.

A escola adotou um sistema híbrido de aulas presenciais e virtuais para que os quase 6 mil alunos consigam fazer a transição de retorno para um sistema 100% presencial em novembro, prazo estabelecido pelo presidente Ferdinand Marcos Jr.

A aluna Sophia Macahilig, de 11 anos, afirmou que estava "emocionada" de reencontrar os colegas e professores após dois anos de aulas virtuais. "Antes nos divertíamos, e agora poderemos brincar juntos de novo", disse a menina à AFP.

Porém, muitos alunos precisarão recuperar o atraso nos estudos. Antes da pandemia, nove em cada dez crianças filipinas "não liam um texto simples com compreensão" aos dez anos, afirmaram o Banco Mundial e outros organismos em um relatório recente.

Apenas dez países apresentam resultados ainda piores, incluindo Afeganistão, Laos, Chade e Iêmen.

Com o fechamento das escolas, as Filipinas adotaram um sistema de ensino que combina aulas online, materiais impressos e cursos transmitidos pela televisão e redes sociais.

Sistema educacional precário

Mas, com o retorno das aulas presenciais, também retornam os velhos problemas, como classes muito numerosas, métodos de ensino defasados, pobreza e falta de infraestrutura básica.

O governo intensificou a vacinação contra a Covid-19 e prometeu transporte gratuito aos alunos até o fim do ano letivo.

Neste sábado (20), o governo começou a distribuir ajuda em dinheiro aos estudantes e pais que enfrentam dificuldades para cobrir suas despesas, o que gerou cenas de caos e confusão.

Na cidade de Zamboanga, 29 pessoas ficaram feridas quando milhares tentaram forçar a passagem pelos portões de uma escola.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro