Governador americano visita Taiwan em momento de tensões com a China

O governador republicano Eric Holcomb, do estado americano de Indiana, se encontrou nesta segunda-feira (22) com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, poucos dias após Washington anunciar negociações comerciais com Taipé. A visita do governador ocorre em meio a tensões crescentes com a China, que realizou exercícios militares próximos à ilha depois da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no início de agosto.

Eric Holcomb desembarcou neste domingo (21) em Taiwan para uma viagem oficialmente dedicada em grande parte a questões econômicas. A visita ocorre alguns dias depois do governo Biden anunciar a abertura de negociações comerciais com Taipei, aumentando as tensões entre Washington e Pequim.

Pequim, que reivindica a soberania sobre Taiwan e promete “recuperá-la” um dia, pela força se necessário, se irrita com cada ato diplomático que avança em direção ao reconhecimento oficial da ilha como país.

As tensões entre as duas maiores economias do mundo aumentaram desde que as autoridades chinesas viram a chegada à ilha da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, como uma provocação.

Ao se reunir com o governador republicano nesta segunda-feira, a presidente Tsai Ing-wen fez referência direta às manobras militares de Pequim e pediu aos países que pensam da mesma forma que os Estados Unidos que continuem apoiando Taiwan.

"Atualmente, estamos enfrentando a expansão contínua do autoritarismo global", disse ela a Eric Holcomb, abrindo a reunião para a mídia. "Taiwan tem enfrentado ameaças militares por parte da China”,acrescentou ela, antes de pedir “aos aliados” para “unir e fortalecer sua cooperação em todos os campos”.

“Interesses, valores e objetivos comuns”

Os Estados Unidos e Taiwan "compartilham muitos interesses, valores e objetivos comuns. Continuaremos buscando construir uma parceria estratégica com vocês”, declarou, por sua vez, Eric Holcomb.

O governador deve se reunir com representantes da indústria de semicondutores de Taiwan antes de seguir para a Coreia do Sul na quarta-feira (24). Taipé é, juntamente com a Coreia do Sul, um dos dois principais fornecedores mundiais destes materiais, necessários sobretudo para a produção de telefones celulares, computadores, automóveis e mísseis.

Os Estados Unidos querem incentivar as empresas taiwanesas a construir fábricas de chips em solo americano para diversificar as cadeias de suprimentos.

Em seu discurso, a presidente taiwanesa afirmou que seu país "está disposto e é capaz de fortalecer a cooperação com parceiros democráticos para construir uma cadeia de suprimentos sustentável para chips de democracia".

Um alto diplomata americano, no entanto, alertou que Pequim continuará pressionando Taiwan, logo após o anúncio na semana passada das negociações comerciais entre Washington e Taipé. A China criticou essas negociações apesar de ter fechado muitos acordos comerciais com Taiwan, assinados quando suas relações com a ilha estavam em melhores condições.

(Com informações da AFP)

