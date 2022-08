Danificados após explosão de porto em 2020, silos de grãos desabam em Beirute

Uma vista mostra a seção norte desmoronada dos silos de grãos de Beirute, danificados na explosão do porto de agosto de 2020, em Beirute Líbano, em 23 de agosto de 2022. REUTERS - ISSAM ABDALLAH

Texto por: RFI 2 min

Toda a parte norte dos silos de grãos danificados pela explosão devastadora no porto de Beirute de 4 de agosto de 2020 desmoronou nesta terça-feira (23), de acordo com os jornalistas presentes no local.