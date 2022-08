Rússia deve parar sua "chantagem nuclear" na Ucrânia, diz Zelensky no Dia da Independência

Em 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma "operação especial" na Ucrânia. As defesas aéreas ucranianas foram esmagadas em poucas horas, Kiev foi bombardeada e a guerra parecia estar perto do fim. No entanto, seis meses depois, o conflito recuou para o leste e está travado, com a Rússia não estabelecendo claramente seus objetivos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesta quarta-feira (24) que seu país resistirá "até o fim".

Publicidade Leia mais

O Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta quarta-feira (24), data que marca o sexto mês de conflito e também o Dia da Independência da Ucrânia. Nesta ocasião, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pressionou Moscou, que considera responsável pela situação tensa na usina nuclear de Zaporijjia. "A Rússia deve parar incondicionalmente sua chantagem nuclear e simplesmente se retirar da usina", disse ele em uma mensagem de vídeo.

O secretário-geral da ONU denunciou uma guerra "sem sentido". Diante do Conselho de Segurança, Antonio Guterres criticou o absurdo da guerra na Ucrânia. Este dia representa "um marco triste e trágico", segundo ele.

Guterres também repetiu "sua profunda preocupação" com as atividades militares em torno da usina nuclear de Zaporijia. "Qualquer escalada adicional da situação pode levar à autodestruição", alertou.

A usina nuclear de Zaporijia foi ocupada pelos russos em 1º de maio de 2022. Esta foto foi tirada durante uma tour de jornalistas organizada pelo Ministério da Defesa da Rússia. A guerra é também de narrativas... © AP

Biden e Macron

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira uma nova ajuda militar à Ucrânia. "Os Estados Unidos da América estão comprometidos em apoiar o povo da Ucrânia enquanto eles continuam a lutar para defender sua soberania. Como parte desse compromisso, tenho orgulho de anunciar nossa maior parcela de assistência à segurança até hoje: aproximadamente US$ 2,98 bilhões em armas e equipamentos", disse Biden em um comunicado.

Desde o início do conflito, o presidente ucraniano pediu a Joe Biden que "instasse os líderes mundiais a denunciar claramente a flagrante agressão do presidente Putin e a apoiar o povo da Ucrânia". Se as condenações são quase unânimes na comunidade internacional, o cerne do problema aparece rapidamente. Como ajudar a Ucrânia sem se tornar um cobeligerante e sem arriscar uma guerra nuclear?

Um soldado da unidade de operações especiais da Ucrânia coloca uma mina antitanque direcional DM22 doada pela Alemanha em uma estrada florestal no caminho das tropas russas na região de Donetsk, Ucrânia, em 14 de junho de 2022. AP - Efrem Lukatsky

Seis meses após o início de um conflito que ele tentou evitar sem sucesso indo a Moscou e depois a Kiev, na posição de mediador de última hora, o presidente francês Emmanuel Macron aproxima-se desta nova etapa reiniciando seu diálogo telefônico com Vladimir Putin, que havia interrompido no final de maio sob o fogo de certas críticas sobre a ineficácia de suas trocas com o presidente russo.

"Ucranianas e ucranianos, em nome da França, neste Dia da Independência da Ucrânia, queria enviar a vocês esta mensagem de amizade", escreveu - em ucraniano e em francês - o presidente francês no Twitter na quarta-feira. O chefe de Estado francês começou a sua mensagem de vídeo falando em ucraniano.

Macron saúda ucranianos em Dia da Independência Українки, Українці, іменем Франції в цей День Незалежності України Я передаю вам послання дружби.



Ukrainiennes, Ukrainiens, au nom de la France, en ce Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d’amitié. pic.twitter.com/QhFZBphFQ1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2022

Guerra pode ter longa duração

Em retrospecto, esses seis meses de guerra sugerem um conflito travado, com uma resolução ainda incerta. O tempo alterou as doutrinas de todas as partes envolvidas no conflito, e a imprecisão habilmente mantida em cada lado sugere uma guerra de longa duração.

O que a Rússia queria na Ucrânia? Ainda hoje é difícil responder a esta pergunta. A princípio, o objetivo declarado de Vladimir Putin era a "desnazificação" e a "desmilitarização" do país. Com a desnazificação apenas como pretexto, a desmilitarização e os ganhos territoriais parecem centrais para a decisão russa de invadir a Ucrânia.

Três horas após o início da invasão, "a infraestrutura militar das bases aéreas das forças armadas ucranianas foi derrubada", disse o Ministério da Defesa russo, segundo agências de notícias russas. "As instalações de defesa antiaérea das forças armadas ucranianas foram destruídas", acrescentou.

Os restos do avião Antonov An-225 Mriya, destruído durante a invasão russa no aeroporto Hostomel, perto de Kiev, em 2 de abril de 2022. © Mikhail Palinchak/REUTERS

Em seguida, o aeroporto militar Antonov em Gostomel, nos arredores da capital ucraniana, caiu e Kiev foi cercada. A desmilitarização parecia um objetivo alcançável para a Rússia na época, pois os militares ucranianos pareciam desorganizados, mas a contra-ofensiva foi rapidamente organizada e o fornecimento de armas pelo Ocidente tornou a desmilitarização impossível.

Erro da História

Vladimir Putin sempre viu a Ucrânia como um erro da História, uma parte da Rússia que deveria estar sob seu controle. Aproveitando-se de um rápido avanço pela Ucrânia nas primeiras horas, o exército russo parecia pronto e capaz de conquistar todo o território.

Mas, após esse avanço espetacular, bolsões de resistência ucraniana se consolidaram. Em 2 de abril, 38 dias após o início da invasão, a região de Kiev foi recuperada pelos ucranianos, aproveitando a rápida retirada russa. Duas semanas depois, o conflito se concentrou no Donbass e no sul do país.

Vladimir Putin previu essa retirada tática ou subestimou o exército ucraniano? Um alto funcionário russo declarou na sexta-feira, 22 de abril: "Um dos objetivos do exército russo é estabelecer o controle total sobre Donbass e o sul da Ucrânia", falando de uma "segunda fase da operação especial" destinada, entre outras coisas, a " garantir um corredor terrestre para a Crimeia".

Sanções

As sanções econômicas à Rússia foram multiplicadas pelo Ocidente. Um a um, os oligarcas russos foram sancionados e muitas empresas estrangeiras suspenderam suas atividades em território russo, isolando gradualmente a Rússia no cenário internacional.

O esporte russo está em compasso de espera. Os atletas participam competições organizadas em nível nacional, ou mesmo internacionalmente com alguns países aliados, como Belarus e Armênia, mas isso é relativamente raro. O objetivo das autoridades russas é dar aos atletas a ilusão de que o modelo esportivo russo não é tão afetado.

Do lado do apoio militar, uma guerra "estranha" está sendo travada. A Otan ativou seus planos de defesa para enviar forças adicionais aos estados membros do Leste Europeu a partir de 24 de fevereiro. Mas o secretário-geral Jens Stoltenberg diz que a Otan não tem tropas na Ucrânia e não planeja implantá-las.

Um vizinho caminha sobre os escombros de uma casa em chamas, destruída após um ataque russo em Kharkiv, Ucrânia, quinta-feira, 24 de março de 2022. (AP Photo/Felipe Dana, Arquivo) AP - Felipe Dana

No entanto, a Otan está envolvida no conflito, com armas fornecidas pela Alemanha a partir do terceiro dia do conflito. Mas, assim como a Rússia finge não saber que a Ucrânia está bombardeando seus armazéns na Crimeia, também opta por não retaliar de frente quando a Otan entrega armas cada vez mais sofisticadas à Ucrânia. As entregas variam de armas pequenas a artilharia, mas não os aviões que a Ucrânia deseja.

“Devemos cortar essas cadeias de suprimentos para que nossos soldados possam liberar o território quando estiverem prontos e tenham armas suficientes para lançar uma contra-ofensiva. É por isso que também visamos depósitos de munição no Donbass ocupado ou na região de Kherson. E é por isso que precisamos de armas ocidentais de alta precisão, que podem atingir muito especificamente onde estão as populações. Especialmente porque, como você sabe, agora temos acesso permanente a dados de satélite, para que nossos militares saibam exatamente para onde mirar", disse o deputado ucraniano Yevheniia Kravchuk à RFI.

Essa "guerra à distância" tem efeitos muito reais na Alemanha e em muitos países europeus que dependem do gás e do carvão russos. O fornecimento de energia foi severamente afetado em retaliação às sanções e ao fornecimento de armas, à medida que aumentam as preocupações com o inverno no Hemisfério Norte. A União Europeia pretende reduzir o consumo de energia para compensar essa queda na oferta.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro