Emirados Árabes Unidos vão enviar embaixador ao Irã, o primeiro desde 2016

Os Emirados Árabes Unidos irão enviar um embaixador a Teerã pela primeira vez depois de seis anos. Em 2016, Abu Dhabi convocou seu embaixador da capital iraniana de volta ao seu país para expressar, na época, apoio ao seu aliado saudita, uma vez que a embaixada da Arábia Saudita no Irã havia sido atacada por manifestantes que protestavam contra a execução por Riad de um importante chefe religioso xiita.

Nicolas Keraudren, correspondente regional da RFI

O anúncio, feito no último domingo (21), representa um gesto em direção a Teerã e faz parte de uma estratégia mais ampla de desescalada das tensões regionais iniciada por Abu Dhabi. Claramente, é melhor continuar as discussões, inclusive com rivais, para encontrar um terreno comum, do que cortar os laços.

Nos últimos meses, esses exemplos de apaziguamento das relações diplomáticas se multiplicaram, o que deve representar efeitos diretos sobre as novas relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel, Catar e também a Turquia.

Embora Abu Dhabi ainda veja Teerã como uma ameaça, esse novo passo para acalmar as relações com seu poderoso vizinho não é uma surpresa. As discussões no mais alto nível entre os dois países começaram em 2019. O conselheiro de Segurança Nacional dos Emirados chegou a se encontrar com o presidente Ebrahim Raisi na capital iraniana em dezembro de 2021. Em julho passado, a possibilidade de retorno do embaixador dos Emirados a Teerã já havia sido mencionada, e tornou-se agora oficial.

Esta aproximação diplomática atende, a princípio, aos interesses estratégicos dos Emirados. Abu Dhabi busca diversificar seus parceiros para garantir sua segurança e não depender mais dos Estados Unidos, seu aliado histórico. Além disso, o envio de um embaixador a Teerã pelos Emirados coincide com o andamento das negociações sobre a questão nuclear iraniana.

Trocas nunca pararam

Além de questões estratégicas, essa nova relação com Teerã também atende aos interesses econômicos e financeiros da monarquia do Golfo. O Irã é um importante parceiro comercial dos Emirados Árabes Unidos. Mesmo no auge da crise entre os dois países, as trocas nunca pararam.

Parece haver um consenso entre todos os países do Golfo sobre a necessidade de iniciar um novo capítulo com Teerã. Na semana passada, poucos dias antes dos Emirados Árabes Unidos, o Kuwait já havia reenviado seu embaixador ao Irã. O Catar, por sua vez, já havia tomado a mesma decisão em 2017, apenas um ano após a crise diplomática. Já Omã, que ocupa uma posição especial no Golfo com papel neutro, nunca convocou seu embaixador de volta.

Por outro lado, os casos da Arábia Saudita e de Bahrein são particulares. Esses dois reinos são os únicos do Golfo que ainda não têm embaixador em Teerã. Mas, em abril de 2021, Riad retomou as discussões com seu arquirrival. O chefe da diplomacia iraniana também declarou recentemente que seu país e a Arábia Saudita estão prontos para levar essas discussões a um nível mais alto.

