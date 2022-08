Otan: Suécia e Finlândia reafirmam compromisso contra o "terrorismo", diz Ancara

O porta-voz do presidente turco, Ibrahim Kalin, em coletiva de imprensa após discussões sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à Otan, com os emissários de Estocolmo e Helsínquia enviados a Ancara. Em 25 de maio de 2022.

Suécia e Finlândia reafirmaram nesta sexta-feira (26) seu compromisso de combater o "terrorismo", informou a Turquia após uma reunião na Finlândia entre representantes turcos, suecos e finlandeses sobre a adesão à Otan dos dois países nórdicos, bloqueada por enquanto por Ancara.

Publicidade Leia mais

"A Finlândia e a Suécia reiteraram seu compromisso, registrado no memorando trilateral [assinado no final de junho], de mostrar total solidariedade e cooperação com a Turquia na luta contra todas as formas e manifestações de terrorismo", afirma o comunicado divulgado pelo gabinete do porta-voz presidencial turco.

Uma nova reunião tripartite deve ser realizada "no outono", revelou o Ministério das Relações Exteriores da Finlândia após a primeira reunião realizada nesta sexta-feira perto de Helsinque.

Desde meados de maio, a Turquia, membro da Aliança Atlântica, vem bloqueando esse processo, acusando os dois países de protegerem os combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e das Unidades de Proteção do Povo (YPG), considerados terroristas por Ancara.

No final de junho, os ministros das Relações Exteriores da Turquia, Suécia e Finlândia assinaram um memorando abrindo o acesso das duas nações nórdicas à Otan. No dia seguinte, a Turquia fez pedidos de extradição para os dois países de 33 pessoas, a maioria delas consideradas "terroristas" por Ancara, antes de o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mencionar imediatamente uma "promessa feita pela Suécia sobre a extradição de "73 terroristas".

Extradições

O memorando apenas indica que "a Finlândia e a Suécia responderão aos pedidos de extradição" feitos por Ancara, sem mencionar quaisquer números. "Foi acordado intensificar a cooperação no nível técnico entre as instituições envolvidas para alcançar progressos", anunciou a presidência turca na sexta-feira.

"Nenhuma questão nova foi levantada durante as negociações", declarou Jukka Salovaara, chefe da delegação finlandesa. "Acredito que todas as partes sentem que as discussões aprofundaram sua compreensão de uma série de questões", acrescentou ele à televisão finlandesa Yle após a reunião.

Estocolmo, por sua vez, afirma que o encontro foi uma oportunidade para discutir as formalidades do acordo de Madri e sua implementação.

Na semana passada, Ancara expressou impaciência, instando a Suécia a extraditar "terroristas". "Se eles pensam que podem fazer a Turquia acreditar que cumpriram suas promessas extraditando criminosos comuns, estão errados", disse o ministro da Justiça turco, Bekir Bozdag, após o anúncio de uma primeira extradição.

O caso diz respeito a um homem identificado como Okan Kale, condenado na Turquia por fraude com cartão de crédito.

Política de não-alinhamento

Até o momento, 23 dos 30 Estados membros da Otan ratificaram o pedido de adesão dos dois países nórdicos. Dos sete países restantes - Espanha, Portugal, Grécia, Eslováquia, República Checa, Hungria e Turquia - apenas este último manifestou oposição.

Estocolmo e Helsinque abandonaram sua política tradicional de permanecer fora das alianças militares ao anunciarem a intenção de ingressar na Otan depois que a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro