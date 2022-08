Monções torrenciais já deixaram mais de mil vítimas no Paquistão; país se prepara para novo dilúvio

De acordo com os últimos números oficiais, mais de mil pessoas foram mortas pelas chuvas torrenciais das monções que estão afetando todo o país. E mais enchentes são esperadas neste domingo (28).

O sul do Paquistão está se preparando para mais inundações, já que chuvas fortes já causaram 1.033 mortes, incluindo 119 nas últimas 24 horas.

O rio Indus, que atravessa a província de Sindh, continua a subir, alimentado por dezenas de rios que transbordaram em suas margens no norte, após chuvas recordes e geleiras derretidas.

As comportas da barragem que regula o fluxo do rio na região foram abertas para fazer frente a um fluxo de mais de 600.000 metros cúbicos por segundo.

As autoridades advertiram que se espera que torrentes de água cheguem a esta província do sul nos próximos dias, aumentando as dificuldades de milhões de pessoas já afetadas pelas enchentes.

Dezenas de milhares de residentes rurais já tiveram que se refugiar em estradas e linhas férreas elevadas.

O norte também é afetado: no sábado (27), milhares de pessoas foram ordenadas a evacuar suas casas.

Mais de 33 milhões de pessoas afetadas

No total, um em cada sete paquistaneses foi afetado pelo mau tempo e um milhão de casas foram destruídas ou severamente danificadas.

Na sexta-feira, o governo declarou estado de emergência e mobilizou o exército para lidar com o que o Ministro das Mudanças Climáticas, Sherry Rehman, chamou de "um desastre de proporções raras".

Os políticos imputam as chuvas recordes às mudanças climáticas, dizendo que o Paquistão está sofrendo as conseqüências das más práticas de outros países.

Além disso, a corrupção e o mau planejamento urbano paquistaneses resultaram na construção de milhares de edifícios em áreas propensas a enchentes.

As más condições climáticas de 2022 são comparáveis às de 2010, quando 2.000 pessoas foram mortas e quase um quinto do país foi submerso pelas chuvas das monções que ocorrem todos os anos entre junho e setembro, de acordo com as autoridades locais.

