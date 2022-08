O que está por trás do terrível surto de suicídios entre mulheres na Índia?

Uma mulher carrega seu bebê enquanto caminha por um campo de trigo no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, em 17 de abril de 2014. REUTERS/Adnan Abidi

A Índia vem registrando um aumento impressionante no número de mulheres tirando suas próprias vidas, impulsionadas por vários fenômenos, tais como casamento precoce, abuso doméstico, pressão para dar à luz e falta de autonomia financeira.

Em junho, uma mãe de 38 anos com cinco filhos se enforcou em um ventilador de teto em sua casa no estado de Punjab, no norte do país. Ela estava alegadamente deprimida por causa do casamento desfeito.

No mês passado, outra mãe, Kavitha, de Tadipatri, no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, acabou com sua vida enquanto matava também seus dois filhos.

Anteriormente, Ritu Yadav, uma recém-casada e recém-formada, com um diploma MBA, foi encontrada enforcada na casa de seus pais.

Dezenas de suicídios por dia

De acordo com dados do Departamento Nacional de Registros Criminais do governo, 22.372 donas de casa tiraram suas próprias vidas em 2020 - uma média de 61 por dia, ou uma a cada 25 minutos.

As donas-de-casa foram responsáveis por 14,6% do total de 153.052 suicídios registrados na Índia em 2020, e mais de 50% do número total de mulheres que se suicidaram.

De acordo com o Global Health Data Exchange, um banco de dados que acompanha as tendências mundiais de saúde e demografia, a Índia tem a maior taxa de suicídios entre mulheres jovens e de meia-idade para países com sociodemografias semelhantes.

Abuso doméstico

"A violência doméstica e diária podem sufocar os casamentos e isso vicia a atmosfera, o que muitas vezes leva as mulheres a darem o passo extremo", disse à RFI uma assistente social da Linha de Ajuda para Prevenção de Suicídios Jeevan.

A pandemia de Covid exacerbou o que já era uma tendência perturbadora. "Durante a Covid vimos um pico na violência doméstica, e as redes de segurança e os fatores de proteção foram reduzidos", disse Nelson Vinod Moses, fundador da Fundação Índia de Prevenção de Suicídios à RFI.

As perdas de empregos levam a menos autonomia para as mulheres, "e isto levou a mais trabalho, menos descanso e tempo para si mesmas". "A falta de conscientização do público e a má compreensão da depressão contribuíram ainda mais para o problema", disse um psiquiatra de alto nível em Nova Délhi.

Nenhuma estratégia para resolver o problema

Apesar do grande número de casos preocupantes, os conselheiros de saúde e profissionais de saúde mental dizem que não existe um mecanismo ou estratégia eficaz para lidar com isso algumas das causas subjacentes.

Embora as mulheres indianas tenham se tornado mais instruídas e mais capacitadas, elas ainda possuem um status inferior e enfrentam barreiras às oportunidades.

De acordo com números do governo, quase uma em cada três indianas entre 15 e 49 anos de idade que já foram casadas sofreu abuso doméstico, e cerca de 3% das mulheres da categoria dizem ter sofrido violência física durante a gravidez.

De acordo com os últimos dados da Pesquisa Nacional de Saúde da Família divulgados pelo governo, existem hoje cerca de 1.020 mulheres para cada 1.000 homens na Índia, embora continue a haver preferência por filhos homens em vastas faixas dos bolsões urbanos e rurais do país.

