Grupos políticos rivais voltam a se enfrentar no Iraque após anúncio de renúncia de líder xiita

Grupos políticos rivais e o exército do Iraque voltaram a se enfrentar nesta terça-feira (30) dentro da Zona Verde de Bagdá, um perímetro de alta segurança da capital, onde ficam sedes de instituições do governo e embaixadas. A escalada de violência deixou ao menos 23 mortos e 380 feridos nas últimas 24 horas no país, após o anúncio do líder xiita Moqtada Sadr de se retirar definitivamente da política.

Após uma noite calma e apesar do toque de recolher decretado na segunda-feira (29), Bagdá voltou a ser palco de violências nesta madrugada. Os confrontos opõem partidários de Moqtada Sadr, líder do Movimento Sadrista e das Companhias pela Paz, ao exército e à Força de Mobilização Popular (FMP), composta por ex-milícias pró-Irã, integradas às forças armadas regulares iraquianas.

Tiros de armas automáticas e mísseis procedentes da Zona Verde foram ouvidos em toda a cidade, onde exército e polícia tentavam manter o toque de recolher.

De acordo com um novo balanço de uma fonte médica, ao menos 23 partidários de Sadr foram mortos desde segunda-feira e 380 pessoas ficaram feridas na Zona Verde.

Anúncio surpresa

A violência começou após Sadr revelar, segunda-feira, que se retirava definitivamente da política. Logo após o anúncio, milhares de partidários do líder xiita invadiram o Palácio da República, sede do conselho de ministros, que fica na Zona Verde. A polícia e o Exército usaram bombas de gás lacrimogêneo para conter os manifestantes.

Testemunhas informaram que houve trocas de tiros nas entradas da Zona Verde entre sadristas e partidários da Coordination Framework, aliança rival a Sadr que reúne grupos pró-Irã, entre eles a FMP.

De acordo com uma fonte da segurança, as Companhias pela Paz, grupo armado sob ordens de Sadr, atiraram na Zona Verde do exterior. Dentro do setor, as forças especiais do Exérctio e uma unidade da FMP revidaram.

Caos no resto do país

Em outras cidades do interior do Iraque, como Nassiriya, no sul, e Babilônia, no centro, partidários de Sadr invadiram as sedes do governo. A Coordination Framework condenou o “ataque contra as instituições do Estado”, mas chamou sadristas para “dialogar”.

Sadr “anunciou uma greve de fome até o fim das violências”, de acordo com uma liderança de seu movimento. Os Estados Unidos, país influente no Iraque, mobilizou soldados e pediu calma. A ONU e a França pediram a contenção do conflito.

Impasse político

O Iraque está em um impasse político que começou em outubro de 2021, quando Sadr ganhou as eleições legislativas. As forças políticas xiitas ainda não chegaram a um acordo sobre o nome do novo primeiro-ministro, privando o país de governo.

Para sair da crise, Sadr e a Coodination Framework concordaram sobre a realização de novas eleições. Mas o líder xiita insiste que o Parlamento seja dissolvido e seus rivais querem primeiro nomear um governo.

Há um mês, sadristas estão acampados nas proximidades do Parlamento e chegaram a bloquear brevemente o acesso à mais alta instânica judiciária do país, em Bagdá.

Sadr ficou em primeiro nas eleições legislativas, com 73 cadeiras (entre as 329), mas foi incapaz de formar uma maioria. Ele demitiu seus deputados em junho, afirmando querer “reformar” o sistema e acabar com a “corrupção”.

Para especialistas no país, é esperado que Sadr desista de se retirar da vida política. Segundo Adel Bakawan, diretor do Centro Francês de Pesquisas sobre o Iraque (CFRI), o anúncio deve ser interpretado como “sério”, “mas não como uma retirada defintiva como foi anunciado".

"A retirada tem outro significado para Moqtada Al Sadr, que é a de se eximir de intervenções diretas na organização e na orientação dos acontecimentos do campo político iraquiano, mas continuando nos bastidores”, aifrmou.

Com informações da AFP

