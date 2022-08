Japão reabre fronteiras e turistas poderão visitar o país novamente sem a presença de um guia

© YUICHI YAMAZAKI / GETTY IMAGES VIA AFP

O Japão vai afrouxar um pouco mais as restrições sanitárias contra a Covid-19 em suas fronteiras para a entrada de turistas estrangeiros, que poderão visitar novamente o arquipélago sem necessariamente serem escoltados por um guia. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Fumio Kishida nesta quarta-feira (31).

Publicidade Leia mais

A obrigação de reservar a estadia por meio de uma agência de viagens, no entanto, continuará em vigor, esclareceu indiretamente Kishida durante uma conferência de imprensa: "Vamos permitir que turistas de todo o mundo entrem no país através de viagens organizadas, mas sem guia", afirmou o premiê.

A nova medida entrará em vigor a partir de 7 de setembro, quando a cota de chegadas diárias ao Japão também aumentará para 50 mil pessoas, contra 20 mil atualmente.

Na semana passada, o governo japonês já havia anunciado que deixaria de exigir de viajantes que foram vacinados três vezes a apresentação de um teste negativo para Covid-19 na chegada no país.

"À medida que o comércio internacional se intensifica novamente em todo o mundo, o Japão se juntará ao movimento", disse Kishida, explicando que gostaria de "aproveitar" a atual desvalorização do iene, a moeda japonesa, o que poderia tornar o país particularmente atraente para muitos visitantes estrangeiros.

“Desejamos continuar a flexibilizar” as restrições fronteiriças no futuro, “tendo em conta a situação infecciosa doméstica e estrangeira, o nível de procura pelos viajantes e as medidas fronteiriças de outros países”, sublinhou o primeiro-ministro que acaba de sair de um período de isolamento, após ter testado positivo para Covid-19 em 21 de agosto.

As autoridades japonesas nunca impuseram um confinamento à população durante a pandemia e o número de mortes ligadas à Covid-19 no arquipélago (cerca de 39.000 desde o início de 2020) é relativamente baixo em comparação com muitos outros países.

Mais de 64% da população japonesa recebeu três doses de vacina contra o coronavírus. O índice chega a quase 91% na categoria de 65 anos ou mais.

Contudo, o Japão adotou e manteve rígidas restrições em suas fronteiras desde 2020 e só passou a aceitar turistas estrangeiros em junho, e por enquanto apenas aqueles que viajam com pacotes turísticos, acompanhados por um guia.

Antes da pandemia, o arquipélago japonês era um destino turístico popular e em rápido crescimento, com um recorde de 31,9 milhões de visitantes estrangeiros em 2019, uma importante fonte de renda para a economia local.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro