Reportagem sobre crescimento galopante da população na África ganha prêmio da RFI

O continente africano vai se transformar em principal centro urbano mundial até 2100. O dado faz parte de uma extensa reportagem do jornal americano The Washington Post. O trabalho recebeu o prêmio Visa de Ouro de informação digital, outorgado por um conjunto de instituições de audiovisual da França, incluindo a RFI.

Por Patrícia Moribe, enviada especial a Perpignan

A premiação aconteceu nesta quinta-feira (1) durante o festival Visa pour l’Image’, de Perpignan, no sul da França

A reportagem do Washington Post, coordenada por Max Bearak, Júlia Ledur e Dylan Moriart, descreve como acontece a urbanização galopante na África, onde dezenas de cidades se juntarão às fileiras das maiores megalópoles do mundo até 2100. Treze das 20 maiores áreas urbanas do mundo estarão na África - contra apenas duas hoje - assim como mais de um terço da população mundial.

Hora de pico no mercado de Port-Bouet, Abidjan, Costa do Marfim (5/8/21). FTWP - Aicha Fall

Várias pesquisas recentes indicam que até o final deste século, a Africa será o único continente a apresentar crescimento populacional. A região metropolitana de Tóquio, por exemplo, hoje com 37,3 milhões de habitantes, vai encolher cerca de um terço por causa do declínio da taxa de natalidade. A grande São Paulo, por sua vez, também apresenta redução, mas permanece na faixa de 19 milhōes de pessoas.

Segundo o júri, a reportagem "Africa’s Rising Cities”foi escolhida pela importância do tema, pela diversidade dos ângulos tratados, assim como pelo conteúdo, testemunhos, uso de imagens e dados.

Por dentro da guerra

Uma menção especial também foi feita à reportagem “Ucrânia 2022”, do repórter fotográfico francês Eric Bouvet, um projeto independente produzido com Amaury Mestre de Laroque e transmitido no Youtube, pela força e intimidade dos depoimentos de um fotógrafo no dia a dia em um campo de guerra.

Dotado de 8 mil euros, o Visa de Ouro, tem apoio dos serviços públicos de audiovisual da França, incluindo a France Médias Monde, da qual a RFI faz parte. O prêmio recompensa um projeto, um conteúdo ou uma criação digital que se destaque pelo tema, originalidade de produção e utilização de meios digitais.

