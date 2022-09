Chineses correm para "estocar produtos desesperadamente”, em novo lockdown em Chengdu

No segundo dia de lockdown após a descoberta de casos de Covid-19 na metrópole chinesa de Chengdu, a população continua a correr aos supermercados para garantir suprimentos. A cidade, de 21 milhões de habitantes, está paralisada desde a detecção de ao menos 900 casos do coronavírus a partir de meados de agosto.

As prateleiras dos supermercados foram esvaziadas esta semana pelos moradores da cidade, que temem uma repetição do longo confinamento enfrentado este ano por Xangai. Os habitantes de Chengdou, um importante centro econômico no sudoeste da China, se preparam para um período indeterminado de restrições.

O correspondente da RFI em Pequim, Stéphane Lagarde, relata que, nas redes sociais, impressionam as imagens de porta-malas de carros lotados de alimentos até o limite, bancos traseiros de veículos repletos de carne crua ou clientes subindo sobre as prateleiras de um mercado para conseguir pegar mais legumes.

“Nunca vi tanta gente. Muita espera para tudo: para pegar produtos, para pagar. Eu levei grandes sacolas, mas já não tinha sobrado quase nada para comprar”, disse a secretária Wang, à RFI, ao contar como foram os últimos instantes antes do início do lockdowdn, às 18h locais desta quinta-feira (1).

Vídeos verificados pela AFP confirmaram a falta de produtos nos supermercados. Um morador, que pediu anonimato, afirmou à AFP que "todos estão estocando produtos desesperadamente", dada a experiência em Xangai, onde houve escassez de mercadorias durante o confinamento obrigatório.

Testar toda a população em quatro dias

De acordo com as diretrizes estabelecidas na cidade, uma pessoa de cada família poderá sair uma vez por dia para fazer compras e obter produtos essenciais. Essa pessoa terá que apresentar um teste negativo para covid de no máximo 24 horas, segundo fontes oficiais.

O resultado é que, nesta sexta, os moradores de Chengdu esperavam muito tempo para realizar os exames obrigatórios.

O objetivo, conforme as fontes, é que todos os moradores serão submetidos a testes entre quinta-feira e domingo. O governo pediu que as pessoas não deixem a cidade, exceto em casos "absolutamente necessários".

A China é a última grande economia a aplicar a política de "covid zero", combatendo o vírus por meio de bloqueios e testes em massa, além de longas quarentenas.

Volta às aulas perturbado

Em outras regiões da China, as crianças de pelo menos 10 cidades e províncias enfrentam a interrupção do ano letivo: o controle da pandemia obriga as escolas a adotarem medidas como aulas virtuais, segundo um comunicado publicado por um jornal vinculado ao veículo estatal Diário do Povo.

Em Shenzhen (sul), uma grande metrópole fronteiriça de Hong Kong, as autoridades anunciaram, na quinta-feira à noite, o estabelecimento de novas restrições no distrito de Nanshan, berço de muitos gigantes da tecnologia local, como Tencent (videogames, internet) e ZTE (telecomunicações).

Locais de entretenimento como bares, cinemas e bares de karaokê foram obrigados a fechar, disseram autoridades distritais em comunicado. Os moradores de Nanshan também são obrigados a apresentar um teste PCR negativo para se deslocar em público.

Com informações da AFP

