Turistas passam a noite esperando lançamento de missão Artemis à Lua, adiado pela 2ª vez

Decolagem do foguete SLS com a cápsula Orion, no âmbito de missão da Nasa, Artemis 1, é esperada por milhares de pessoas. AP - John Raoux

Texto por: RFI 3 min

Os amantes do espaço se reuniram na Flórida na esperança de assistir ao lançamento do novo foguete da Nasa à Lua, marcado para as 14h17 (15h17 de Brasília) de sábado, como parte da missão Artemis 1 do foguete SLS, o mais poderoso do mundo. Milhares de pessoas passaram a noite em Cabo Canaveral para tentar ver, de longe, o início da missão, que acabou sendo adiada na última hora, como aconteceu na primeira tentativa, na segunda-feira (29).