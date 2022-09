China: terremoto deixa dezenas de mortos, em pleno lockdown em Chengdu

Terremoto deixa dezenas de mortos no sudoeste da China

Pelo menos 21 pessoas morreram em um terremoto de 6,6 graus de magnitude no sudoeste da China nesta segunda-feira (5). O primeiro balanço foi divulgado pelas autoridades locais e pelo canal público CCTV no final da manhã.

O tremor aconteceu às 12h52 (1h52 de Brasília) e teve seu epicentro na região montanhosa de Sichuan, a 200 km ao sudoeste de Chengdu, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS). Neste domingo(4), algumas horas antes do tremor, as autoridades chinesas anunciaram que prorrogariam o lockdown na cidade, para evitar o aumento de contaminações pela Covid-19.

"Casas foram gravemente afetadas e as linhas de telefonia foram interrompidas em alguns locais", afirmou a CCTV. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra pedras caindo do alto de uma colina no cantão de Luding, levantando nuvens de poeira.

O terremoto foi sentido em várias cidades da província, incluindo a capital regional Chengdu. "O tremor foi forte", disse uma moradora. "Alguns vizinhos disseram tê-lo sentido claramente", declarou.

Réplicas também foram registradas em Chongquing, um município situado a 400 quilômetros do epicentro do terremoto, e outros pontos da região.

Mais de 500 bombeiros e funcionários das equipes de emergência foram enviados à região, informou a agência estatal Xinhua.

Milhares de casas foram destruídas pelo terremoto que atingiu a província de Sichuan, no sudoeste da China. REUTERS/Stringer

Prorrogação do lockdown

Cidade de 21 milhões de habitantes, Chengdu prolongou neste domingo (4) o lockdown da população depois da descoberta de novos casos positivos de Covid-19. Os moradores não podem sair de casa após 18h.

Na sexta-feira (2), os moradores da cidade enfrentavam dificuldades para encontrar produtos nos supermercados, que estão com as prateleiras vazias.

A China é a última grande economia a aplicar a política de "covid zero", combatendo o vírus por meio de bloqueios e testes em massa, além de longas quarentenas.

Moradores fazem fila para testes de massa em toda a cidade após o surto da doença coronavírus (COVID-19) em Chengdu, província de Sichuan, China 1 de setembro de 2022. via REUTERS - STRINGER

Tremores frequentes

A província de Sichuan, com várias montanhas e famosa por suas reservas de pandas, registra terremotos com frequência. Em junho, um tremor de 6,1 de magnitude atingiu a província, deixando quatro mortos e dezenas de feridos.

Em maio de 2008, um terremoto de 7,9 de magnitude provocou a morte e o desaparecimento, no total, de 87 mil pessoas. A catástrofe gerou comoção nacional.

Entre as vítimas estavam milhares de alunos, que morreram no desabamento de uma escola. Na época, a polícia prendeu militantes que buscavam divulgar o número exato de crianças mortas no desastre.

(Com informações da AFP)

