Putin acompanha exercícios militares conjuntos com China, Síria, Índia e países vizinhos

O presidente russo, Vladimir Putin, acompanha manobras militares com forças da China no extremo leste da Rússia via REUTERS - SPUTNIK

Texto por: RFI 2 min

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajou nesta terça-feira (6) ao extremo leste do país para acompanhar a parte final dos exercícios militares com a participação de vários países aliados, incluindo a China, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Amanhã, o líder russo participa do Fórum Econômico do Leste, em Vladivostok.