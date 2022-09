Autores são condenados em Hong Kong por "conspiração" após publicação de livros infantis

Estudantes participam de uma cerimônia de hasteamento da bandeira no Dia da Educação de Segurança Nacional em uma escola secundária em Hong Kong, em 15 de abril de 2021 (imagem ilustrativa).

Um tribunal de Hong Kong condenou nesta quarta-feira (7) cinco pessoas por sedição por publicarem livros infantis que retratam os apoiadores pró-democracia como ovelhas defendendo sua aldeia dos lobos.

Os cinco cidadãos de Hong Kong foram considerados culpados de "conspiração por imprimir, publicar, vender, colocar à venda, distribuir, exibir e reproduzir uma publicação sediciosa".

Os processos visam membros de um sindicato de fonoaudiólogos que produziram quatro e-books ilustrados destinados a explicar o movimento democrático de Hong Kong para crianças.

Em um livro chamado "Defensores da cidade das ovelhas", um grupo de lobos tenta ocupar uma aldeia de ovelhas, que revida. Em outra publicação, os lobos são descritos como imundos e trazendo doenças para a aldeia de ovelhas.

Lai Man-ling, Melody Yeung, Sidney Ng, Samuel Chan e Fong Tsz-ho, todos membros fundadores do sindicato dos fonoaudiólogos por trás do lançamento dos livros, foram acusados ​​de sedição e mantidos presos por mais de um ano antes de receberem seus vereditos.

Após um julgamento de dois meses, Kwok Wai-kin, um juiz do tribunal distrital nomeado pelo governo para julgar casos de segurança nacional, os considerou culpados de conspiração por divulgar material sedicioso.

"Repressão implacável"

“A intenção sediciosa não vem simplesmente de palavras, mas de palavras com efeitos proscritos destinados a afetar as mentes das crianças”, escreveu Kwok em seu julgamento.

"As crianças serão levadas a acreditar que o governo da RPC (República Popular da China) está vindo para Hong Kong com a intenção maligna de tirar suas casas e arruinar suas vidas felizes sem ter o direito de fazê-lo", acrescentou o juiz.

A Anistia Internacional, que recentemente deixou Hong Kong devido à lei de segurança nacional, descreveu as sentenças como "um exemplo absurdo de repressão implacável".

"Escrever livros infantis não é crime, e tentar educar as crianças sobre os eventos recentes da história de Hong Kong não constitui uma tentativa de incitar rebelião", disse Gwen Lee, responsável de campanhas na China da ONG.

"Sentimento antichinês"

Durante o julgamento, os promotores argumentaram que os livros continham "sentimento antichinês" e pretendiam "incitar os leitores ao ódio contra as autoridades do continente". Eles também disseram que os livros pretendiam encorajar os habitantes de Hong Kong a discriminar "chineses do continente que vivem em Hong Kong".

A condenação é baseada em um crime de sedição de quando a cidade estava sob domínio britânico, que as autoridades recuperaram juntamente com a nova lei de segurança nacional para erradicar a dissidência.

A defesa argumentou que o crime de sedição era vagamente definido e que cada leitor deveria ser capaz de se decidir sobre o que os personagens dos livros representavam. Os advogados de defesa também alertaram que tal veredito criminalizaria ainda mais as críticas políticas e teria um efeito assustador na sociedade.

Até recentemente, Hong Kong era uma referência de resistência da liberdade de expressão na China e lar de uma indústria editorial vibrante e crítica. Mas Pequim desencadeou uma ampla repressão política na cidade em resposta a protestos democráticos massivos e às vezes violentos que ocorreram em 2019.

Incutir patriotismo nas crianças

As principais figuras do movimento pró-democracia estão hoje na prisão ou aguardando julgamento, ou fugiram para o exterior. Dezenas de grupos da sociedade civil, incluindo muitos sindicatos, desapareceram.

A indústria cinematográfica está sujeita à censura semelhante à que vigora na China continental, livros foram retirados de bibliotecas e currículos escolares foram reescritos, pois as autoridades receberam ordens para incutir patriotismo nas crianças da cidade.

O setor editorial já era alvo das autoridades chinesas antes dessa onda de repressão. Em 2015, cinco cidadãos de Hong Kong por trás da publicação de livros satíricos sobre os líderes do Partido Comunista Chinês desapareceram e depois reaparecerem detidos na China continental.

(Com informações da AFP)

