Mudanças climáticas: ONGs exigem que ajuda de países ricos a pobres seja debatida na COP27

Uma mulher carrega seus pertences tentando escapar da inundação após as fortes chuvas em Qambar Shahdadkot, no Paquistão, na terça-feira, 6 de setembro de 2022. ONGs querem que países ricos ajudem países pobres a enfrentar efeitos das mudanças climáticas.

Uma vasta coalizão de ONGs internacionais pede que a espinhosa questão da ajuda dos países ricos aos mais pobres para enfrentar os impactos das catástrofes climáticas seja formalmente inscrita na agenda da próxima COP27, em novembro, em uma carta publicada nesta quarta-feira (7).

"Nós estamos em uma era de perdas e danos. Os últimos meses nós fomos testemunhas de ondas de calor, secas e inundações", escrevem mais de 400 associações em uma carta. A iniciativa é do Climate Action Network, principal rede mundial que reúne mais de 1.300 ONGs envolvidas em questões de meio ambiente e clima. Elas citam as inundações atravessadas pelo Paquistão e a seca no nordeste da África.

Os países que emitem poucos gases responsáveis pelas mudanças climáticas, ou emitiram pouco durante sua história, são os que mais sofrem com os efeitos do aquecimento global. Eles pedem há anos um mecanismo financeiro específico para compensar os problemas que já estão enfrentando.

A questão deu origem a fortes tensões durante a última COP, em Glasgow, que finalmente foi concluída apenas com a decisão de simplesmente criar um marco para o "diálogo" até 2024.

Mas países pobres e ONGs de defesa do meio ambiente pretendem voltar a colocar o tema na mesa de discussões na COP27 que será realizada em novembro no Egito. A presidência egípcia convocou para sábado (10) e domingo (11) uma reunião de "consultas" informais com os delegados internacionais para discutir o assunto.

O encontro será « um momento crucial para que os governos cooperem e ajam de maneira solidária diante da urgência climática que se agrava », escrevem as ONGs na carta.

"Eles devem tomar as primeiras medidas necessárias para que a questão do financiamento das perdas e danos esteja na agenda, para garantir um resultado significativo para a COP27, para responder à intensificação do sofrimento das pessoas que enfrentam a crise climática e suas consequências", acrescenta a carta.

(Com informações da AFP)

