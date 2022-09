Índia: nacionalistas hindus querem proibir entrada em templos de consumidores de carne bovina

A atriz Alia Bhatt e o ator Ranbir Kapoor foram proibidos de entrar no templo de Mahakaleshwar, no estado de Madhya Pradesh, centro da Índia, na semana passada. Foto de arquivo.

A Índia é palco de uma forte polêmica envolvendo consumidores de carne bovina, considerado um pecado por alguns grupos hindus. Na semana passada, uma manifestação organizada por extremistas terminou em confrontos com a polícia diante de um templo.

Côme Bastin, correspondente da RFI na Índia

Tudo começou na última terça-feira (6), no Estado de Madhya Pradesh, no centro do país, quando um célebre casal de atores de Bollywood, Ranbir Kapoor e Alia Bhatt, foi impedido de entrar no templo de Mahakaleshwar, considerado um dos mais sagrados da Índia. O motivo: um tuíte publicado há dez anos por Kapoor, afirmando que às vezes consumia carne de gado. Desde então, a estrela está na mira de extremistas.

Ao saberem da presença do ator no templo, o Bajrang Dal, grupo formado por jovens do movimento nacionalista hindu VHP, organizou um protesto. Segundo a imprensa indiana, cerca de 50 militantes obrigaram o casal a deixar o local. A polícia foi acionada para dispersar os manifestantes e confrontos foram registrados.

Redes sociais

Não demorou muito tempo para que a polêmica inundasse as redes sociais de todo o país. O assunto também intriga a imprensa local, que questiona como filtrar os frequentadores nos templos se basenado no consumo ou não de carne bovina.

Sem explicar como colocar em prática a medida exigida, nacionalistas insistem na proibição de acesso a templos de quem come carne bovina. Também pedem o boicote de "Brahmastra", o último filme encenado por Kapoor e Bhatt, lançado no início deste mês.

Chakrapani Maharaj, líder do movimento extremista All India Hindu Mahasabha, afirma que a menos que as celebridades se desculpem publicamente, as organizações hindus os banirão definitivamente de locais sagrados.

Em defesa do casal, internautas expressam sua indignação com o que consideram uma perseguição. Muitos lembram que, para alguns grupos hindus comer carne bovina é considerado normal.

Instrumentalização do hinduísmo

Desde a chegada ao poder do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP), do primeiro-ministro Narendra Modi, em 2014, movimentos extremistas se sentem à vontade para impor uma visão monolítica e radical. Por outro lado, muitos fiéis se sentem incomodados pela instrumentalização política de sua religião. Não por acaso, eleições legislativas serão realizadas em breve em Madhya Pradesh, onde teve início a polêmica e reduto do BJP.

Na última quinta-feira (8), a secretária da Cultura deste Estado, Usha Thakur, considerou justa a revolta dos militantes contra os atores em respeito aos fiéis. Ela também anunciou que controles de identidade serão realizados para a frequentação de eventos hindus. Segundo ela, o objetivo é evitar que muçulmanos convivam com jovens hindus e "os convertam". Ao que tudo indica, suas declarações podem incendiar ainda mais a polêmica ou iniciar uma nova.

