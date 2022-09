Tufão Muifa provoca cancelamento de todos os voos em Xangai, capital econômica da China

Xangai se prepara para a chegada do tufão Muifa.

Os dois principais aeroportos internacionais de Xangai cancelaram todos os voos comerciais nesta quarta-feira (14). A medida foi anunciada diante da chegada do tufão Muifa à costa leste da China.

Após deixar a população japonesa em estado de alerta no fim de semana, Muifa se aproxima agora da China. O tufão deve tocar a terra nas próximas horas, segundo informou o canal público chinês CCTV.

Como medida de precaução, as autoridades locais decidiram interromper boa parte dos voos comerciais em Xangai, a capital econômica chinesa. "O Grupo Aeroportos de Xangai anunciará os ajustes dos planos de voo nos dois aeroportos (Pudong e Hongqiao) em função da evolução do tufão", afirmou a empresa em um comunicado.

Além de Xangai, o fenômeno deve provocar fortes chuvas e ventos nas províncias costeiras do leste do país (Zhejiang, Fujian). As autoridades de Zhejiang ordenaram que os navios retornassem aos portos. Também fecharam escolas e locais turísticos.

O tufão pode também poderá atingir os portos de Ningbo e Zhoushan, ao sul de Xangai. Essa zona portuária é uma das mais importantes do mundo, e qualquer tipo de interrupção das atividades, como durante o lockdown imposto em abril deste ano por causa da pandemia de Covid-19, pode ter um impacto econômico bem além das fronteiras chinesas.

Temporada dos tufões

Muifa é o 12° tufão a atingir a China em 2022. Ele se aproxima do país em uma época do ano conhecida pela formação de tufões nessa região do globo.

Há uma semana, a passagem do tufão Hinnamnor pela vizinha Coreia do Sul provocou 10 mortes. Esse foi o mais forte fenômeno do gênero a atingir o país em décadas, forçando milhares de pessoas a abandonar suas casas, destruindo quase 12 mil imóveis.

