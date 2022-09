“Retorno da Guerra fria”, diz especialista sobre encontro de Xi Jinping e Putin no Uzbequistão

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, se reuniram nesta quinta-feira (15) na cidade uzbeque de Samarcanda, à margem de um encontro de cúpula com outros líderes da região, considerada um contrapeso à influência global do Ocidente. Para especialistas ouvidos pela RFI, o encontro representa o retorno da Guerra Fria e sela a aproximação dos dois países.

Para Emmanuel Lincot, professor do Instituto Católico de Paris, “significa para esses estados uma forma de criar uma sociedade de ajuda mútua, que permitirá a criação de um eixo reunindo Ancara, Teerã, Pequim e Moscou”. Em entrevista à RFI, o especialista em história política afirma que “assistimos claramente ao retorno de uma Guerra Fria, com uma Eurásia dominada por Moscou e Pequim, frente ao Indopacífico sob domínio dos americanos e seus aliados”.

Esta é a primeira viagem ao exterior do presidente chinês, desde o início da pandemia de Covid-19. Já para Putin, é uma oportunidade de demonstrar que a Rússia não pode ser isolada internacionalmente, apesar da invasão da Ucrânia, onde suas tropas sofreram consideráveis derrotas militares.

“É uma confirmação da aproximação de Pequim e Moscou, mas não podemos esquecer que em regimes ditatoriais como o da China e da Rússia, toda iniciativa de política externa leva em consideração a política interna”, observa Lincot.

Para Xi, é uma oportunidade de exibir suas credenciais como dirigente global antes do importante congresso do Partido Comunista, em outubro, no qual buscará o terceiro mandato. “É uma forma de Xi Jinping anunciar, antes do Congresso do Partido Comunista Chinês, que é ele quem manda. E uma forma de dizer que Moscou e Pequim são contrários a organizações de um só polo”, explica, sobre o que considera um recado claro aos americanos.

O professor ainda destaca que os chineses já pagam em rublos os seus contratos com Moscou e acredita que ambos os países possam até mesmo pensar em uma cripto moeda sino-russa, para contornar as sanções ocidentais.

Nesta quinta-feira, Xi Jinping disse que Pequim está disposto a trabalhar com Moscou para “apoiar os interesses fundamentais um do outro”, de acordo com um comunicado da mídia estatal.

O presidente russo, por sua vez, criticou os Estados Unidos, que lideram a ajuda militar à Ucrânia, bem como as sanções internacionais contra Moscou. "As tentativas de criar um mundo unipolar tomaram, recentemente, uma forma horrível e são completamente inaceitáveis", disse Putin. "Apreciamos muito a posição equilibrada de nossos amigos chineses em relação à crise ucraniana", acrescentou.

O encontro de cúpula é uma oportunidade para Moscou e Pequim desafiarem o Ocidente, em particular os Estados Unidos, país que liderou a adoção de sanções contra a Rússia, por causa da guerra na Ucrânia, e que irritou a China com demonstrações de apoio a Taiwan.

Vladimir Putin aproveitou para reiterar o apoio de Moscou a Pequim em relação a Taiwan, onde as visitas de autoridades americanas provocaram a ira chinesa. "Condenamos a provocação dos EUA", disse o líder russo, enfatizando que Moscou adere ao princípio de "uma China", segundo o qual Taiwan é parte do território chinês.

Alternativa ao Ocidente

Sediado no Uzbequistão, nesta antiga escala da Rota da Seda, o encontro da Organização de Cooperação de Xangai (SCO na sigla em inglês) conta com as presenças dos líderes da Índia, Paquistão, Turquia, Irã e de outros países.

Em um sinal de sua reaproximação diante das tensões ocidentais, navios russos e chineses realizaram uma patrulha conjunta no Oceano Pacífico, nesta quinta-feira, para "fortalecer a sua cooperação marítima". Até agora, a China não apoiou abertamente a guerra na Ucrânia, mas desenvolveu laços econômicos e estratégicos com a Rússia nesses meses de conflito e Xi Jinping expressou apoio à "soberania e segurança" do gigante eurasiático.

Clube anti-Otan

Para alguns especialistas, essa aliança estratégica é uma espécie de "anti-Otan" criada pela China para combater a influência de Washington. “É uma organização fechada aos Estados Unidos, fechada ao Oeste e ao Japão, e que faz propaganda da boa vontade sino-russa, contando com as repúblicas da Ásia Central”, explica à RFI Emmanuel Véron, geógrafo e pesquisador associado à escola naval e à INALCO (sigla em francês para o Instituto de línguas e civilizações orientais).

“Mas devemos chamar atenção para o peso da China nessa organização, já que é uma iniciativa das autoridades chinesas, e a instrumentalização desse círculo diplomático pela China e pela Rússia para criar um contrapeso à Otan”, completa o especialista. “Porém, não há uma coordenação absoluta entre Moscou e Pequim, em que os dois estejam de acordo sobre todos os assuntos. Veja, por exemplo, a grande prudência da China sobre o conflito na Ucrânia,” destaca Véron.

Esta reunião é a primeira entre Xi Jinping e Putin desde que se encontraram em Pequim, em fevereiro, para os Jogos Olímpicos de Inverno, pouco antes de a Rússia lançar sua ofensiva contra a Ucrânia. Com esta viagem, Pequim mostra a vontade de reforçar a influência da China na região.

O presidente chinês também se reúne, no Uzbequistão, com o seu colega bielorrusso, Alexander Lukashenko, um aliado próximo da Rússia, que é membro da SCO como observador.

Formada em 2001 por China, Rússia, Índia, Paquistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão, a SCO foi criada como uma organização política, econômica e de segurança para rivalizar com as instituições ocidentais. Não se trata, contudo, de uma aliança militar formal, como a Otan, ou um bloco integrado, como a União Europeia, mas seus membros trabalham juntos em questões de segurança, cooperação militar e promoção comercial.

Além de Xi Jinping, Putin se reuniu, nesta quinta-feira, com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi. Para o líder de Teerã, “a cooperação entre os países sancionados por Washington os tornará mais fortes”. O Irã esperou mais de dez anos para obter a sua adesão à SCO, pois vários membros não desejavam ter no grupo um país sancionado pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas por causa de seu programa nuclear.

Vladimir Putin também teve encontros bilaterais com o presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, e do Turcomenistão, Serdar Berdymoukhamedov.

A programação desta sexta-feira prevê encontros com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

(Com informações da RFI e da AFP)

