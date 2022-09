Autoridades da Ucrânia encontram cova coletiva e centenas de sepulturas perto de Izium

O governo da Ucrânia anunciou nesta sexta-feira (16) que 450 sepulturas foram encontradas perto de Izium, cidade do leste do país reconquistada recentemente das forças russas. Ontem, o presidente Volodymyr Zelensky havia citado a descoberta de "valas comuns", sem detalhar o número de pessoas enterradas ou a causa das mortes. De acordo com Oleg Kotenko, secretário de governo, "muitas pessoas morreram de fome" durante o período da ocupação nessa área.

Jornalistas da AFP estiveram em uma área de floresta próxima de Izium nesta sexta-feira e viram autoridades ucranianas examinarem uma cova com os corpos de 17 soldados do país, marcada com uma cruz e a frase "Exército ucraniano, 17 pessoas. Izium, do necrotério".

O enviado especial da RFI a Izium, Stéphane Siohan, diz que moradores relataram assassinatos de civis e casos de estupro durante a ocupação russa, sem mencionar, no entanto, crimes de massa. Só um exame detalhado dos corpos poderá esclarecer as causas das mortes.

No Twitter, o conselheiro da presidência ucraniana Mikhailo Podolyak referiu-se às 450 sepulturas encontradas no local como "enterros em larga escala". "Durante meses, o terror, a violência, a tortura e os assassinatos em massa reinaram nos territórios ocupados", acrescentou.

Esquadrões antibombas trabalham na área para procurar possíveis minas ou artefatos explosivos.

Fome

De acordo com Oleg Kotenko, secretário do governo para a busca de pessoas desaparecidas, a descoberta das covas coletivas foi possível graças a um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, um homem afirma: "Temos que retirar os cadáveres dos soldados ucranianos do necrotério e enterrá-los, porque a Ucrânia não os quer".

Kotenko disse que as covas foram cavadas durante os combates no momento da tomada da cidade pelas forças russas em março, e também durante a ocupação russa, que terminou na semana passada. O local tem 443 sepulturas.

"Vi o número 443", declarou Kotenko à AFP, antes de informar que o total de mortos é calculado de acordo com os números, embora "algumas sepulturas possam conter duas ou três pessoas". Kotenko afirmou que "as sepulturas sem nome são as de pessoas (encontradas) na rua".

"Muitas pessoas morreram de fome. Esta parte da cidade estava isolada, sem abastecimento. As pessoas estavam bloqueadas, nada funcionava".

Contraofensiva em Kharkiv

Desde o início do mês, a Ucrânia recuperou o controle de milhares de quilômetros quadrados, graças a uma contraofensiva executada em várias frentes de batalha contra as tropas russas. Os avanços mais importantes aconteceram na região de Kharkiv, na fronteira com a Rússia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou na quarta-feira (14) a cidade de Izium, que tinha quase 50.000 habitantes antes da guerra e que foi cenário de combates intensos na primavera (outono no Brasil), antes de ser tomada pelos russos. A cidade, transformada em um ponto crucial para o abastecimento das tropas russas, foi reconquistada pelo Exército ucraniano na semana passada.

Zelensky anunciou na quinta-feira à noite a descoberta de uma "vala comum" em Izium, sem detalhar o número de pessoas enterradas ou a causa das mortes.

Um comandante da polícia regional, Serguii Botvinov, afirmou ao canal Sky News que algumas pessoas morreram atingidas por tiros e outras em bombardeios.

As forças russas foram acusadas pela Ucrânia de cometer atrocidades nos territórios ocupados, incluindo Bucha, uma cidade próxima a Kiev de onde as tropas de Moscou se retiraram no fim de março e onde foram encontrados dezenas de corpos de civis executados. A Rússia negou ter cometido os crimes.

Com informações da AFP e RFI

