Japão se prepara para chegada de tufão; alerta de "riscos sem precedentes"

Foto da Agência Meteorológica do Japão mostra o tufão Nanmadol. Em 17 de setembro de 2022. AFP - HANDOUT

Texto por: RFI 2 min

A agência meteorológica japonesa alertou, neste sábado (17), para os riscos "sem precedentes" da passagem do tufão Nanmdol. Considerado "muito perigoso", ele se dirige à ilha de Kyushu, ao sul do arquipélago. As autoridades pediram aos moradores para que se refugiassem. Ao longo do dia, as rajadas de vento já chegavam a 270 km/h e muitos voos foram anulados.