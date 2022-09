Tufão Nanmadol atinge o Japão: 4 milhões de pessoas devem procurar abrigos

Uma mulher enfrenta o vento forte e a chuva em Miyazaki, sul do Japão, em 18 de setembro de 2022, quando o poderoso tufão Nanmadol atingiu o sul do país. © AP - Kyodo

Texto por: RFI 3 min

Milhares de pessoas se refugiaram em abrigos no sudoeste do Japão, neste domingo (18), quando o poderoso tufão Nanmadol atingiu a região, levando as autoridades a pedirem que mais de quatro milhões de moradores deixassem suas casas.