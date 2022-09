Maior fundo soberano do mundo, que investe no Brasil, exige neutralidade de carbono até 2050

As emissões de gases que provocam o efeito estufa são as principais causas do aquecimento climático no mundo (foto de ilustração)

O fundo soberano da Noruega, o maior do planeta, anunciou nesta terça-feira (20) que exigirá a neutralidade de carbono até 2050 das empresas em que tem participações. O fundo investiu em mais de 9.000 empresas espalhadas por 70 países, entre eles o Brasil.

Publicidade Leia mais

"Estabelecemos um objetivo de emissões líquidas zero até 2050, no mais tardar, para todas as empresas", afirmou em um comunicado Carine Smith Ihenacho, diretora de governança do fundo. "Vamos nos envolver com as empresas para alcançar este objetivo, definindo metas preliminares confiáveis e aplicando planos para reduzir as emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa", acrescentou a diretora do fundo soberano norueguês.

Com o anúncio, o fundo soberano está alinhado com uma decisão tomada pelo Parlamento norueguês, que este ano estabeleceu a meta de neutralidade de carbono até 2050. Segundo os peritos da ONU sobre o clima, a neutralidade até esta data é uma condição sine qua non para limitar o aquecimento global a 1,5°C, conforme os objetivos estipulados pelo Acordo de Paris.

Fundo é alimentado pelas receitas petrolíferas

O fundo soberano é uma categoria de investimento criado e administrado pelo governo federal de um país, ao qual pertencem os recursos. No caso da entidade norueguesa, ela é alimentada, paradoxalmente, principalmente pelas receitas petrolíferas do Estado norueguês e atualmente tem um capital de 12 bilhões de coroas (US$1,2 bilhão).

O fundo possui o equivalente a 1,3% da capitalização em Bolsa do mundo, além de investimentos em títulos e projetos em setores como a construção civil ou energias renováveis, entre outros. Atualmente, mais de 100 empresas brasileiras contam com recursos ou investimentos dos noruegueses, incluindo bancos, companhias aéreas, varejo, transporte e saneamento. Em 2020, o fundo escandinavo investia mais de US$ 6,8 bilhões em empresas brasileiras.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro