Especialistas investigam as causas que levaram centenas de baleias a encalharem na Tasmânia

Cerca de 230 baleias-piloto foram encontradas encalhadas, nesta quarta-feira (21), na costa oeste da Tasmânia, no sul da Austrália. O Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente local declarou que a metade dos mamíferos estava morta.

As imagens aéreas mostram uma cena devastadora de dezenas de cetáceos espalhados na areia da praia. "Um grupo de aproximadamente 230 baleias encalhou perto do Porto de Macquarie", afirmou o Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente do Estado da Tasmânia.

Moradores cobriram as baleias sobreviventes e atiraram baldes de água na tentativa de mantê-las vivas, enquanto outras tentavam se libertar, sem sucesso. Na mesma área, muitas já estavam mortas.

Especialistas em conservação marinha e funcionários com equipamentos de resgate se dirigiram ao local. Eles tentarão devolver à água aquelas baleias que estão suficientemente fortes para sobreviver e, provavelmente, devem rebocar os animais mortos para o mar, a fim de evitar que tubarões sejam atraídos à região.

Há quase dois anos, a mesma área foi cenário de outro encalhe em massa de quase 500 baleias dessa espécie, das quais apenas 100 sobreviveram.

Baleias podem ter se perdido atrás de comida

As causas de tais fenômenos não são completamente conhecidas. Cientistas acreditam que os animais podem ter se aproximado muito da costa e ter se perdido. Para o biólogo da vida selvagem, Kris Carlyon, da agência ambiental do governo, a razão mais comum para estes eventos é uma “desventura”. Elas podem ter ido "buscar comida perto da praia e possivelmente ficaram presas na maré baixa", explicou o especialista ao jornal local Mercury.

As baleias-piloto são muito sociáveis e costumam seguir os companheiros de grupo que entram em situações de perigo. De acordo com os especialistas, também acontece de baleias idosas, doentes ou feridas, nadarem até a costa e as outras integrantes do grupo as seguirem. Elas podem ficar confusas e acreditar que estão em mar aberto ao ouvirem sonares de alta frequência, quando na verdade estão em praias íngremes, como acontece no caso das baleias encalhadas na Tasmânia.

Esta semana, 14 machos jovens da espécie cachalote também foram encontrados mortos, encalhados em uma praia remota de King Island, na costa norte da Tasmânia.

Em média, a cada ano cerca de 300 cetáceos são encontrados encalhados na Tasmânia, de acordo com os números oficiais. Não é incomum observar grupos de 20 a 50 baleias-piloto encalhadas em uma praia. Mas os números podem alcançar centenas, como em 2017, quando cerca de 700 baleias ficaram encalhadas.

