Após dois anos de pandemia, Japão põe fim a todas as restrições para turistas

Depois de mais de dois anos de restrições relacionadas à Covid-19, o Japão decidiu reabrir suas fronteiras para os turistas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22), em uma mensagem publicada no Twitter pelo ministro da Política Digital, Taro Kono.

"Finalmente, o Japão reabrirá suas fronteiras", disse Kono no Twitter, antes de um discurso esperado do primeiro-ministro Fumio Kishida em Nova York. "A isenção de visto está de volta, sem limites diários e visitas individuais gratuitas", acrescentou, sem especificar a data de vigência ou a quantos países a medida se aplicaria. Ele também disse que o país manterá a prudência para "não repetir os mesmos erros."

As chegadas diárias ao Japão vêm aumentando constantemente desde o início do ano e recentemente chegou a 50.000. Em junho, o governo japonês autorizou o retorno de turistas estrangeiros, mas apenas como parte de pacotes turísticos. Este dispositivo foi ampliado no início de setembro para autorizar estadias individuais, mas ainda por meio de uma agência de viagens.

Finally, Japan will reopen the border. Visa waiver is back, no daily limit and free individual visits. — KONO Taro (@konotaromp) September 22, 2022

O governo do país também exigia, até agora, que os viajantes fossem vacinados três vezes e apresentassem um teste negativo para Covid-19, na chegada no país. O Japão não recorreu ao lockdown durante a pandemia, mas o uso de máscaras, sem ser imposto pelas autoridades, continua generalizado em locais públicos e transportes.

A desvalorização do iene, que perdeu 20% de seu valor em relação ao dólar desde o início do ano, deve tornar o Japão ainda mais atrativo para muitos visitantes. Uma entrada de divisas poderia ajudar a conter a queda da moeda nacional e dar um impulso à recuperação econômica.

Taxa de mortalidade baixa

A taxa de mortalidade do coronavírus tem sido relativamente baixa no país (menos de 35 mortes por 100.000 habitantes). O Japão deverá, entretanto, demorar para atingir novamente os 31,9 milhões de visitantes estrangeiros por ano, como em 2019, com retorno financeiro de cerca de € 34 milhões anuais.

No Japão, a maior parte desse dinheiro, na época, era gerada pelos visitantes chineses, que compravam muitos produtos eletrônicos e cosméticos no país e representavam, ao lado dos habitantes de Hong Kong, 37% dos visitantes estrangeiros do país. Mas, como a China adotou uma política rígida em relação ao vírus, muitos chineses por hora não podem deixar o território.

Turistas de outros países, entretanto, devem aproveitar a reabertura das fronteiras japonesas. Analistas estrangeiros acreditam, entretanto, que essa demanda não virá dos viajantes europeus, que deverão optar por fazer economias diante da alta inflação e dos efeitos da guerra da Ucrânia, que não parece estar perto do fim.

(Com informações da AFP)

