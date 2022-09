Coreia do Sul recebe porta-aviões dos EUA em meio a tensões com o Norte

Pela primeira vez desde 2017, um porta-aviões americano chega à Coreia do Sul, no porto de Busan. A manobra aconteceu nesta sexta-feira (23) e o navio nuclear USS Ronald Reagan será usado em exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e seus aliados sul-coreanos.

Por Nicolas Rocca, correspondente da RFI em Seul

Trata-se de uma demonstração de força "nada trivial" em meio à crescente tensão com a Coreia do Norte e à intenção dos Estados Unidos de fortalecer sua presença militar na região.

A chegada de um porta-aviões americano movido a energia nuclear, a pouco mais de 1 mil km da costa chinesa, é uma mensagem para Pyongyang, que retomou os testes de mísseis em um ritmo vertiginoso este ano e parece ter concluído os preparativos para o que seria seu sétimo teste nuclear.

A Coreia do Norte também modificou sua doutrina nessa área, se autorizando a usar armas atômicas de forma preventiva.

É neste contexto de escalada de tensões na península que o USS Ronald Reagan participará, em Busan, de exercícios com a marinha sul-coreana nos próximos dias. Para Seul, o objetivo é reafirmar o poder da aliança militar com os Estados Unidos, a fim de "dissuadir as ameaças nucleares da Coreia do Norte".

Ativos estratégicos

Esta é a segunda rodada de exercícios conjuntos desde a retomada em larga escala no mês passado, atendendo a vontade do presidente Yoon Suk-yeol. Para Washington, a implantação deste porta-aviões faz parte de uma intenção clara de colocar mais ativos estratégicos na região.

