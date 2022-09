Naufrágio de barco que vinha do Líbano deixa pelo menos 77 mortos na costa da Síria

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (23) pelo ministro dos Transportes do Líbano, Ali Hamie. Poucas horas antes, ele havia anunciado 53 vítimas fatais, mas o balanço cresceu rapidamente.

"O número de vítimas do naufrágio subiu para 77 e 20 pessoas estão internadas no hospital Al-Basel", confirmou o ministro da Saúde libanês, Hassan al-Ghabach, em um comunicado.

O governo libanês informou que cerca de 150 pessoas, a maioria libaneses e sírios, estavam a bordo do barco que naufragou no Mediterrâneo, na costa da cidade síria de Tartus. As equipes de bombeiros continuam no local em busca de sobreviventes. De acordo com Ali Hamie, as autoridades discutem maneiras de recuperar os corpos na costa síria.

A cidade portuária de Tartus está situada no oeste da Síria world factbook/wikimedia.org

"Essa é, sem dúvida, uma das maiores operações de resgate que já fizemos", disse um outro representante do Ministério Sírio dos Transportes, Sleiman Khalil. De acordo com ele, a altura das ondas e a extensão da área onde ocorreu o naufrágio complica o trabalho das equipes.

Tartus é o mais meridional dos principais portos sírios e fica cerca de 50 quilômetros ao norte da cidade portuária libanesa de Trípoli. Vários passageiros libanases do barco são originários de Trípoli e de regiões pobres do norte do país.

Um banco libanês fechado em Beirute, em 22 de setembro AFP - ANWAR AMRO

Crise econômica

Em abril, o naufrágio de um barco de migrantes que estava sobrecarregado e foi perseguido pela marinha libanesa nas costa de Trípoli deixou dezenas de mortes e desencandeou protestos no país.

No dia 13 de setembro, a guarda-costeira anunciou a morte de seis migrantes, entre eles dois bebês, e socorreu 73 pessoas que tentavam chegar à Europa no sudoeste da Turquia.

Com a grave crise econômica do Líbano, cada vez mais refugiados sírios e palestinos, e também libaneses, tentam cruzar o Mediterrâneo em embarcações improvisadas, rumo aos países europeus e à ilha do Chipre, a 175 quilômetros da costa libanesa.

Segundo a ONU, pelo menos 38 embarcações com mais de 1,5 mil pessoas saíram ou tentaram sair ilegalmente do Líbano por via marítima desde 2020.

(Com informações da AFP)

