Lavrov: se anexados, territórios ucranianos receberão "proteção total" da Rússia, inclusive nuclear

Serguei Lavrov concedeu uma coletiva de imprensa após discursar no palanque da ONU, neste sábado (24). AP - Jason DeCrow

Texto por: RFI 2 min

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, garantiu neste sábado (24) que as regiões ucranianas onde são realizados referendos de anexação pela Rússia receberão "proteção total de Moscou", antecipando o risco de escalada no conflito e a possibilidade do uso de armas nucleares após os resultados da votação.