Autoridades iranianas prendem centenas de manifestantes e ONG denuncia detenção de 18 jornalistas

As autoridades prenderam 450 novos manifestantes no norte do Irã, onde mais de 700 pessoas já foram detidas por participarem de protestos contra a morte de uma jovem durante detenção pela polícia de costumes, informou a mídia oficial nesta segunda-feira (26).

"Nos últimos dias, 450 desordeiros foram presos em Mazandaran", disse o procurador geral da província, Mohammad Karimi, citado pela agência oficial de notícias Irna.

No sábado, as autoridades iranianas já haviam reportado 739 manifestantes presos, incluindo 60 mulheres em Guilan, uma província vizinha de Mazandaran, no norte do país.

Os protestos começaram em 16 de setembro, data da morte de Mahsa Amini, que foi presa no dia 13 de setembro em Teerã por usar roupas consideradas "inadequadas" nesta república islâmica, onde o código de vestuário das mulheres é rígido, particularmente o uso do véu islâmico.

O movimento de protesto se espalhou por várias cidades do país, onde manifestantes gritaram slogans contra o governo, de acordo com a mídia local.

"Nos últimos dias, os amotinados atacaram edifícios do governo e danificaram bens públicos em algumas partes de Mazandaran sob a direção de agentes estrangeiros", disse ele.

No domingo, o chefe do Judiciário iraniano, Gholamhossein Mohseni Ejei, ameaçou não mostrar "clemência nenhuma" aos manifestantes e pediu aos órgãos de aplicação da lei que agissem "firmemente" contra "aqueles que minam a segurança".

De acordo com um relatório oficial não detalhado, incluindo manifestantes e policiais 41 pessoas foram mortas em dez dias de protestos. Mas o número poderia ser maior. A ONG Iran Human Rights (IHR), com sede em Oslo, relatando que pelo menos 57 manifestantes foram mortos.

A agência de notícias Tasnim publicou nesta segunda-feira (26) cerca de 20 fotos de manifestantes, incluindo mulheres, em várias ruas de Qom, uma importante cidade sagrada xiita localizada a cerca de 150 km ao sul da capital.

As instituições militares e de segurança publicaram estas fotos dos "líderes de motins" e pediram aos residentes que "os identificassem e informassem as autoridades", acrescentou a agência.

18 jornalistas presos

As autoridades iranianas prenderam 18 jornalistas desde o início dos protestos desencadeados pela morte sob custódia de uma jovem detida pela polícia da moral e bons costumes, anunciou nesta segunda-feira o Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPJ).

O CPJ disse em uma declaração que "soube de várias fontes no Irã que no domingo (25), pelo menos 18 jornalistas foram presos", incluindo vários que foram presos em buscas noturnas em suas casas e "sem um mandado de prisão ou explicação das acusações" contra eles.

Muitos ativistas também foram presos, entre eles o ativista pela liberdade de expressão, Hossein Ronaghi. Depois de escapar dos policiais que chegaram a sua casa enquanto ele dava uma entrevista ao canal internacional Iran International, com sede em Londres, ele foi preso no sábado com seus dois advogados.

"Em um contexto de grande violência, ao atacar jornalistas depois de restringir em grande parte o acesso ao WhatsApp e Instagram, as autoridades iranianas estão enviando uma mensagem clara de que nenhum relato dos protestos deve ser transmitido", disse Repórteres sem Fronteiras (RSF) em uma declaração na sexta-feira.

O RSF exigiu "a liberação imediata desses jornalistas e o levantamento imediato de todas as restrições que negam aos iranianos o direito de se informar".

Entre os 18 jornalistas presos, segundo CPJ e RSF, que pedem sua libertação, está Nilufar Hamedi, que visitou o hospital onde Mahsa Amini estava em coma e ajudou a alertar a opinião mundial sobre seu estado, e a fotojornalista Yalda Moaiery, que ficou conhecida por uma foto icônica dos protestos de novembro de 2019.

Segundo o último relatório oficial, pelo menos 41 pessoas foram mortas e mais de 1.200 presas no Irã desde a morte de Mahsa Amini, de 22 anos de idade, anunciada em 16 de setembro.

A jovem entrou em coma após ser presa em Teerã no dia 13 de setembro por usar um véu que não cobria suficientemente os cabelos aos olhos da polícia moral.

(Com AFP)

