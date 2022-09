Hadis Najafi, de 20 anos, morta a tiros durante protesto, vira novo símbolo da repressão no Irã

A ONG Iran Human Rights disse nesta segunda-feira (26) que pelo menos 76 pessoas foram mortas desde o início dos protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini, após sua prisão pela polícia de moralidade. O anúncio da morte de outra jovem, Hadis Najafi, de apenas 20 anos causou uma nova onda de emoção no Irã.

Pelo décimo dia consecutivo, a raiva dos iranianos foi ouvida em muitas cidades do país apesar da repressão. O chefe do judiciário insistiu na "necessidade de agir sem qualquer complacência" com aqueles que ele chamou de "os instigadores dos tumultos".

No domingo (25), outra jovem se tornou a cara deste movimento de protesto: Hadis Najafi, que foi morta a tiros na rua.

Em um pequeno vídeo postado nas redes sociais na semana passada, uma jovem, identificada como Najafi aparece filmada por trás, amarrando seus cabelos, no meio da rua, à noite. Um grupo de pessoas na sua frente parece estar bloqueando a passagem. A jovem não estava usando véu e seus cabelos loiros são visíveis.

O gesto anônimo simboliza todas as mulheres iranianas que saíram às ruas após a morte de Mahsa Amini, que foi presa por deixar uma mecha de cabelo aparecer sob o véu islâmico.

Um jornalista e ativista iraniano que vive no exílio anunciou, no domingo, a morte da jovem na noite em que o vídeo foi filmado. Ela foi atingida seis vezes no peito, pescoço e cabeça.

De acordo com autoridades iranianas, 41 pessoas morreram, mas a Iran Human Rights, baseada em Oslo, afirma que "ao menos 76 pessoas morreram nas manifestações" entre elas "seis mulheres e quetro crianças", em 14 províncias do país.

A organização afirmou que obteve "vídeos e certificados de falecimentos confirmando tiros com balas de verdade sobre os manifestantes".

