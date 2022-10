Sobe para 174 número de mortos na Indonésia após incidente em jogo de futebol

Políciais e seguranças em meio à fumaça de gás lacrimogêneo após confrontos entre torcedores durante uma partida de futebol no Estádio Kanjuruhan, em Malang, Java Oriental, Indonésia, sábado, 1º de outubro de 2022.

Pelo menos 174 pessoas morreram e outras 180 ficaram feridas na Indonésia vítimas de um movimento de pânico após uma partida de futebol na noite deste sábado (1°), anunciaram as autoridades locais. Esta pode ser a pior tragédia em uma arena de esportes em quase 60 anos.

Torcedores do time perdedor invadiram o campo em Malang, na Java Oriental, e as forças de segurança usaram gás lacrimogêneo para tentar dispersar a multidão. A ação provocou debadanda e casos de asfixia, informou Nico Afinta, chefe de polícia da província.

"A situação ficou fora de controle. Começaram a atacar a polícia, danificaram carros", descreveu ele, acrescentando que parte da multidão foi pressionada contra os portões do estádio, tentando arrombá-los.

Imagens transmitidas por canais de TV locais mostram torcedores entrando em campo no estádio Kanjuruhan após a derrota do Arema FC por 3 a 2 para o Persebaya Surabaya. Outras imagens mostram pessoas que parecem inconscientes ser retiradas por torcedores.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, ordenou a suspensão do campeonato de futebol da primeira divisão até o final da investigação e pediu às autoridades uma avaliação das condições de segurança em que ocorrem os jogos, acrescentando que espera que a tragédia em Malang seja "a última tragédia do futebol no país".

“O mundo do futebol está em choque”

A Fifa, Federação Internacional de Futebol, especifica em suas recomendações sobre a segurança das competições que as forças de ordem e os seguranças dos estádios não devem carregar armas de fogo ou "gás de controle de multidões".

O desastre no estádio na Indonésia é "uma tragédia além da imaginação", declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em comunicado neste domingo (2). "O mundo do futebol está em choque após os trágicos incidentes na Indonésia", acrescentou o dirigente suíço, falando de "um dia negro para todos aqueles que amam o futebol".

Infantino também enviou suas "mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas que perderam suas vidas". "Juntamente com a Fifa e a comunidade do futebol, nossos pensamentos e orações vão para as vítimas e feridos, bem como para o povo da República da Indonésia, a Confederação Asiática (AFC), a federação e liga indonésias nessas horas difíceis”, acrescentou.

Na Espanha, um minuto de silêncio será observado nos estádios antes dos jogos do campeonato neste domingo em homenagem às vítimas do desastre, anunciou a La Liga.

A Série A, o Campeonato Italiano, enviou por sua conta no Twitter suas "condolências e pensamentos às vítimas, famílias e todos os afetados pela tragédia de Malang".

Em Lima, 328 mortos

O ministro indonésio da Segurança, Mahfud MD, declarou em um post no Instagram que o estádio estava lotado além da capacidade, com 42 mil ingressos vendidos, apesar de o local não ter capacidade para mais de 38 mil pessoas.

As partidas de futebol na Indonésia são regularmente marcadas pela violência, com rivalidades entre clubes, às vezes levando a brigas entre torcedores.

Zainudin Amali, ministro do Esporte, disse à KompasTV que seu ministério reavaliaria a segurança das competições e que algumas partidas poderiam ser disputadas com portões fechados.

O drama deste sábado parece ser o mais mortal em uma competição esportiva desde o tumulto e pânico que se seguiu à partida Peru-Argentina no Estado Nacional, em Lima, em 1964, matando 328 pessoas.

A Indonésia deve sediar a Copa do Mundo Sub-20 em maio e junho e é candidata a sediar a Copa da Ásia de 2023.

(Com informações da AFP)

