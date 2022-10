Ucrânia anuncia avanço militar em Lugansk; Putin assina anexações "para sempre"

A Ucrânia reivindicou nesta quarta-feira (5) avanços militares na região de Lugansk (leste), até agora controlada quase por completo pela Rússia. Paralelamente, em Moscou, o presidente Vladimir Putin assinou a lei de anexação de quatro regiões ucranianas – Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia. De acordo com o Kremlin, estas passam a fazer parte da Federação da Rússia "para sempre".

Em uma mensagem no Telegram, o governador ucraniano de Lugansk, Serguei Gaidai, informou sobre o avanço da contraofensiva de Kiev. "Agora é oficial. A desocupação da região de Lugansk começou. Diversas cidades já foram libertadas do Exército russo e as Forças Armadas ucranianas estão hasteando a bandeira ucraniana", escreveu Gaidai.

Nas últimas semanas, as tropas ucranianas reconquistaram importantes áreas no norte da região de Kherson (sul do país) e recuperaram quase toda a região de Kharkiv (nordeste). O presidente Volodymyr Zelensky afirmou na terça-feira (4) que apenas nesta semana os soldados do país libertaram "dezenas de localidades" nas quatro regiões que a Rússia anexou.

Ao mesmo tempo, a Rússia prometeu recuperar esses territórios perdidos e insistiu que essas áreas serão russas "para sempre". Esses "territórios serão recuperados e continuaremos consultando a população [local] sobre seu desejo de viver na Rússia", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O porta-voz foi questionado sobre as fronteiras exatas das regiões anexadas, onde as forças russas abandonaram algumas localidades após a bem-sucedida contraofensiva ucraniana. "Esses territórios serão para sempre da Rússia, serão recuperados", insistiu Peskov.

Apesar da indignação internacional e das derrotas militares no campo de batalha, Putin anexou as quatro regiões após a organização apressada de referendos controversos.

A União Europeia, por sua vez, aprovou novas sanções para punir a Rússia pelo desrespeito às regras do direito internacional.

Tática política de fato consumado

Em uma cerimônia repleta de pompa, na última sexta-feira (30), Putin se assegurou de declarar uma 'vitória política' nessas áreas, na base do fato consumado, embora no plano militar o domínio russo permaneça incerto. Os Estados Unidos e a Otan têm reiterado seu apoio incondicional à Ucrânia e o envio de armas modernas.

As quatro regiões ucranianas parcialmente ocupadas criam um corredor terrestre crucial entre a Rússia e a península da Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014. Juntas, estas representam quase 20% do território ucraniano. Porém, as forças russas não têm controle total sobre Kherson e Zaporíjia, e Moscou não informou quais áreas dessas regiões foram anexadas.

O líder autoritário do Kremlin também assinou nesta quarta-feira os decretos que nomeiam formalmente os governantes das quatro regiões. Antes da finalização do processo, as Câmaras Baixa e Alta do Parlamento russo aprovaram por unanimidade a anexação de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia.

