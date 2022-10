Irã: relatório de legista isenta polícia e afirma que Mahsa Amini morreu de doença cerebral

Uma mulher segura um cartaz com a foto da iraniana Mahsa Amini, em manifestação contra a morte da jovem, em Istambul, Turquia, domingo, 2 de outubro de 2022. Milhares de iranianos foram às ruas nas últimas semanas para protestar contra o morte de Mahsa Amini, de 22 anos, que havia sido detida pela polícia de costumes do Irã, na capital Teerã, por supostamente não aderir ao rígido código de vestimenta islâmico do país. (Foto AP/Emrah Gurel)

AP - Emrah Gurel