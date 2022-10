Índia afirma que vai continuar comprando petróleo da Rússia apesar da guerra

O ministro indiano do Petróleo e do Gás, Hardeep Singh Puri, disse que é seu dever garantir a segurança energética de seu país (imagem ilustrativa) AFP - NARINDER NANU

Texto por: RFI 2 min

O ministro indiano do Petróleo e do Gás, Hardeep Singh Puri, declarou que seu país continuará comprando petróleo russo. Ele alegou que, apesar das tensões ligadas à guerra contra a Ucrânia, garantir a segurança energética da Índia é seu dever. As declarações foram feitas após os membros da Organização dos países exportadores de petróleo (Opep+) anunciarem que pretendem reduzir a sua produção.