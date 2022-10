Covid-19: depois de mais de 2 anos de fronteiras fechadas, Japão reabre aos turistas estrangeiros

O Japão voltou a permitir a entrada de turistas estrangeiros viajando individualmente nesta terça-feira (11) depois de cerca de dois anos e meio de fronteiras fechadas devido à pandemia de Covid-19. Enfrentando uma queda da moeda nacional, Tóquio tenta relançar o turismo no país.

Com informações de Frédéric Charles, correspondente da RFI em Tóquio, e da AFP

Poucas medidas contra a Covid-19 ainda continuam em vigor no Japão. O uso da máscara, mesmo que não seja mais obrigatório, continua sendo recomendado. Os hotéis têm, inclusive, o direito de não aceitar clientes que se recusem a utilizar a proteção. Além disso, para entrar no país, é preciso apresentar um certificado de vacinação contra a Covid-19 ou um teste negativo à doença realizado 72 horas antes da chegada.

Com exceção destas medidas, os turistas são recebidos com tapete vermelho. Para estrangeiros provenientes de 68 países, até o visto de turismo foi dispensado, o que não é o caso do Brasil.

O principal motivo dessas boas vindas é que o Japão precisa recuperar o setor do turismo. Em 2019, o Japão recebeu um recorde de 31,9 milhões de visitantes estrangeiros e viu esse número despencar durante a pandemia, devido às rígidas medidas.

Além disso, mais de dois anos depois do pico da crise sanitária, a população ainda é resistente em relação ao acolhimento de turistas provenientes do exterior. No último mês de junho o governo japonês já havia autorizado a entrada dos primeiros turistas estrangeiros, mas apenas para quem fizesse parte de grupos de viagens organizadas e sob alta vigilância. A estratégia não deu certo: poucos foram os que se aventuraram a encarar as rígidas regras, o que levou o governo japonês a revisar suas decisões.

"É um sonho"

Na madrugada desta terça-feira, os primeiros turistas a desembarcar eram de Israel, França e Reino Unido. A situação é favorável para quem chega: o iene perdeu 25% de seu valor desde o início deste ano. O Japão, aliás, espera que a desvalorização da moeda nacional atraia os estrangeiros.

"É um sonho muito, muito longo tornado realidade", disse Adi Bromshtine, uma aposentada de 69 anos que chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, vindo de Israel. "Planejamos antes da Covid e estávamos esperando", reiterou.

No entanto, os preços das passagens de avião continuam altos: entre cerca de R$ 4 mil e R$ 6 mil para voos saindo de São Paulo ou Rio de Janeiro em direção a Tóquio.

Itay Galili, um estudante israelense de 22 anos, disse que monitorou de perto as notícias para saber quando as fronteiras serão reabertas. "Assim que soube que iam reabrir no dia 11, comecei a planejar. As passagens estão caras (...) mas nenhum preço é muito alto", disse.

Grandes expectativas à parte, não há nenhuma chance que o turismo japonês recupere o mesmo nível de antes da pandemia enquanto a China não reabrir suas fronteiras. Em 2019, os chineses representavam um terço dos quase 32 milhões de visitantes estrangeiros que desembarcavam anualmente no Japão.

