Putin apresenta seu projeto de central de gás na Turquia para Erdogan

O presidente turco, Tayyip Erdogan, se encontra com o presidente russo, Vladimir Putin, em Astana, no Cazaquistão, em 13 de outubro de 2022.

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs nesta quinta-feira (13) a seu colega turco, Recep Tayyip Erdogan, a construção de um centro de abastecimento de gás na Turquia, que ele diz ser a rota mais confiável para o fornecimento de gás para a União Europeia.

A Rússia está procurando manter sua influência energética na Europa redirecionando os suprimentos dos gasodutos Nord Stream, que foram danificados no mês passado em explosões que se encontram sob investigação das autoridades suecas, dinamarquesas e alemãs.

"Com relação a este centro, que poderíamos criar juntos, é claro, ele seria também uma plataforma não só para os suprimentos, mas também para determinar o preço, porque esta é uma questão muito importante – a questão do preço", disse Putin a Erdogan, em uma reunião no Cazaquistão, à margem da Conferência de Cúpula sobre Interação e Medidas de Confiança na Ásia (CICA). "Hoje, estes preços estão muito altos; poderíamos facilmente regulá-los no nível normal do mercado, sem qualquer conotação política", acrescentou ele.

Durante a conversa entre os dois líderes, Erdogan não comentou a proposta da plataforma de gás, que Putin mencionou pela primeira vez na quarta-feira (12), em uma conferência sobre energia em Moscou.

A Turquia, membro da Otan, mediou, juntamente com as Nações Unidas, o acordo de julho entre Moscou e Kiev para impulsionar as exportações de grãos ucranianos.

O presidente russo disse nesta quinta-feira que não havia cereais suficientes para os países mais pobres. A Rússia também alega que suas próprias entregas de grãos e fertilizantes, embora poupados de sanções ocidentais, são afetadas por problemas de acesso aos portos estrangeiros e dificuldades na obtenção de seguro.

Encontro com emir do Catar

Putin também se reuniu com o emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, para discutir o impacto da crise ucraniana nos mercados de energia, segurança alimentar, assim como a situação na Líbia, Síria, e as negociações nucleares iranianas, segundo informações do gabinete do emir.

De acordo com uma fonte que acompanhou o encontro, a reunião teve como objetivo aliviar tensões palpáveis entre Doha e Moscou, desde o início da guerra na Ucrânia. O emirado, um grande exportador de gás, optou pela neutralidade no conflito, mas várias iniciativas recentes do país do Golfo causaram irritação em Moscou, de acordo com a mesma fonte.

"Relações cordiais"

O Catar precisa de "relações cordiais" com a Rússia e outros países da região, a fim de continuar a desempenhar um papel de mediação no conflito, disse a fonte à agência Reuters.

"O emir do Catar enfatizou seu apoio a todos os esforços internacionais e regionais para encontrar uma solução pacífica imediata para a crise ucraniana e afirmou a necessidade de respeitar a soberania dos Estados", disse uma declaração oficial do emirado.

A reunião entre Putin e o emir do Catar foi o primeiro encontro entre os dois homens desde a pandemia de Covid-19, disse um conselheiro do Kremlin, Yuri Ouchi. A última reunião entre eles havia ocorrido em Dushanbe, a capital do Tadjiquistão, em 2019.

(Com agências)

