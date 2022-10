Famílias de detidos no Irã estão preocupadas após anúncio de 4 mortes em prisão após incêndio

As autoridades iranianas anunciaram que quatro prisioneiros morreram em um incêndio na noite passada na prisão Evin, em Teerã. Anteriormente, eles disseram que nenhuma baixa havia sido relatada e fontes oficiais disseram que o incêndio não estava relacionado aos protestos, mas as famílias dos prisioneiros iranianos e estrangeiros ainda estão preocupadas.

Construída antes da Revolução Islâmica, a prisão Evin está localizada no norte de Teerã. Foi lá que os tiros e o som das explosões foram ouvidos na noite de sábado, 15 de outubro, assim como a fumaça densa emitida pelo vasto complexo, de acordo com imagens postadas nas redes sociais. De acordo com as autoridades, o incêndio foi controlado, num contexto de protestos contra o governo no sábado, um mês após a morte de Mahsa Amini, uma mulher iraniana de 22 anos de idade, em 16 de setembro.

Prisioneiros políticos e comuns

Diante deste incêndio na prisão de Evin, as famílias dos presos iranianos e estrangeiros estão preocupadas. Nas celas desta enorme prisão há criminosos comuns e presos políticos, pessoas que estão encarceradas há muito tempo e manifestantes presos nas últimas semanas. Defensores dos direitos humanos iranianos, advogados, sindicalistas e artistas como o cineasta Jafar Panahi estão detidos lá. Cidadãos iranianos, mas também cidadãos estrangeiros.

Karim Lahidji, presidente da Liga para a Defesa dos Direitos Humanos no Irã, coletou muitos testemunhos sobre este lugar com uma reputação sombria. "A prisão de Evin é muito grande", diz ele. "A seção das mulheres está muito longe da seção dos homens. Na seção masculina, há também seções reservadas aos presos políticos, há seções reservadas às pessoas que foram presas recentemente durante as manifestações".

"A seção 209 é administrada pelos Guardas Revolucionários. Esta é a parte onde estão os presos políticos, que estão totalmente isolados", enfatiza Karim Lahidji. Inicialmente, eles são detidos neste setor a fim de extrair confissões.

Cerca de 20 ocidentais (binacionais ou não) estão atualmente presos no Irã. De acordo com as informações, a maioria deles em Evin, como o pesquisador franco-iraniano Fariba Adelkhah. Seus parentes dizem ter recebido notícias tranquilizadoras e indicam que o prédio das mulheres não foi afetado pelo incêndio.

A França exige a libertação "imediata" de seus cidadãos

Um total de cinco cidadãos franceses estão atualmente presos no Irã, incluindo Benjamin Briere, que não está preso em Evin. A França se dirigiu às autoridades iranianas neste domingo, dizendo que elas são "responsáveis pela segurança e saúde" dos cidadãos franceses, e pediu sua libertação "imediata".

Os Estados Unidos também enviaram uma mensagem a Teerã sobre a segurança dos cidadãos norte-americanos detidos no Irã. Esta preocupação é aumentada por causa do mistério em torno da seqüência de eventos da noite passada, pois os vídeos do incêndio mostram explosões e tiros.

