Xi Jinping reitera controle sobre Hong Kong e defende gestão chinesa da pandemia

O presidente chinês Xi Jinping prepara-se para proferir um discurso na cerimônia de abertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, realizado no Grande Salão do Povo em Pequim, China, domingo, 16 de outubro de 2022.

Neste domingo (16), Xi Jinping se concentrou em questões de segurança, especialmente em relação a Taiwan, e defendeu sua gestão da pandemia de Covid-19 em seu discurso de abertura no congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), ao final do qual ele deverá ser reeleito para um terceiro mandato de cinco anos como secretário geral.

Publicidade Leia mais

Diante de cerca de 2.300 delegados de toda a China reunidos no vasto Palácio da Assembléia Popular, que faz fronteira com a ala ocidental da Praça Tiananmen de Pequim, o presidente chinês descreveu os cinco anos desde o congresso do PCC de 2017 como "extremamente extraordinários e anormais".

"Devemos fortalecer nosso senso de adversidade, aderir ao pensamento global, estar preparados para o perigo em tempos de paz, preparar-nos para um dia chuvoso e estar prontos para suportar os grandes desafios dos ventos fortes e dos grandes ondas", disse Xi Jinping.

No discurso, que durou menos de duas horas, em comparação com quase três horas e meia no Congresso de 2017, o presidente chinês usou as palavras "segurança" e "segurança" 73 vezes, em comparação com 55 vezes cinco anos atrás. Ele

Ele usou a palavra "reformas" apenas 16 vezes, comparado a 70 vezes em 2017.

Xi Jinping apelou para o fortalecimento da capacidade de preservação da segurança nacional da China, garantindo o abastecimento de alimentos e energia do país, melhorando a capacidade de resposta a desastres e protegendo dados pessoais.

Aplaudido

Os aplausos vieram quando Xi Jinping reiterou sua oposição à independência de Taiwan.

Durante seus 10 anos no poder, o líder chinês tem aumentado constantemente seu controle sobre a China, dando prioridade à segurança, ao controle estatal da economia em nome da promoção da "prosperidade comum", afirmando o país no cenário internacional, tanto diplomática quanto militarmente, e aumentando a pressão sobre Taiwan, que Pequim vê como uma "ilha rebelde a ser trazida de volta sob sua autoridade, pela força, se necessário".

Os especialistas chineses não esperam grandes mudanças durante um terceiro mandato de Xi Jinping.

Nos dias que antecederam o 20° Congresso do PCC, as autoridades chinesas insistiram em seguir a estratégia de "Covid Zero" apesar do perceptível cansaço de parte da população e dos investidores com esta política, o que diferencia a China da maioria do resto do mundo, que optou por coexistir com esta doença que surgiu no final de 2019.

Xi Jinping não disse muito sobre o assunto durante seu discurso, exceto para defender sua gestão da crise sanitária, feita de confinamentos locais repetidos assim que surgiram casos de contaminação pelo coronavírus responsável pela Covid-19.

"Nós aderimos à supremacia do povo e à supremacia da vida, aderimos a uma COVID dinâmica zero (...) e alcançamos resultados positivos significativos na prevenção e controle geral da epidemia e no desenvolvimento econômico e social", disse ele, apesar do fato de a China ter registrado oficialmente muito menos mortes por esta doença do que a maioria dos outros países.

Economia socialista de alto nível

Na frente econômica, como esta política de Covid zero contribui para desacelerar o crescimento e o país enfrenta uma crise no setor imobiliário, Xi Jinping reafirmou seu apoio ao setor privado e ao papel essencial dos mercados, mesmo quando a China ajusta seu "sistema econômico socialista" e promove a "prosperidade comum".

"Devemos construir uma economia de mercado socialista de alto nível (...) consolidar e desenvolver continuamente o sistema de propriedade pública, incentivar e apoiar continuamente o desenvolvimento da economia privada, dar plena importância ao papel decisivo do mercado na alocação de recursos e dar maior importância ao papel do governo", disse ele.

O Xi Jinping, de 69 anos, vem trabalhando para revigorar o partido desde que assumiu o poder, travando uma batalha "contra a corrupção" e fortalecendo sua presença em todas as áreas. Em 2018, ele obteve a abolição dos limites do mandato presidencial, que deveria limites do mandato presidencial, o que deve lhe permitir servir pelo menos mais cinco pelo menos mais cinco anos à frente do PCC, tornando-o o mais poderoso líder chinês desde Mao Tse Tung.

No dia seguinte ao encerramento do congresso, no sábado, Xi Jinping nomeará um novo comitê permanente do gabinete político do PCC, um órgão composto por sete membros do Bureau Político CCP, considerado o verdadeiro coração do considerado o verdadeiro coração do poder na China. Este incluirá o sucessor de Li Keqiang como premiê, que se demitirá em março após dois mandatos de cinco anos.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro