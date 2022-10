China reforça medidas sanitárias e "apaga" Pequim durante 20º Congresso do PCC

O presidente chinês Xi Jinping durante a abertura do 20º Congresso do PCC, em 20 de outubro.

O encontro termina neste final de semana, quando serão divulgados os nomes dos dirigentes escolhidos para governar a segunda economia mundial nos próximos cinco anos. Nos últimos dias, as telas gigantes que costumam exibir programas de TV e publicidades, e iluminam as ruas da metrópole, foram desligadas, para evitar protestos contra o governo. As autoridades chinesas também determinaram lockdowns pontuais para prevenir a propagação do SARS-CoV-2.

Stéphane Lagarde, correspondente da RFI em Pequim

A decisão do governo chinês visa impedir happenings políticos como o ocorrido na semana passada, quando diversas bandeiras criticando o presidente Xi Jinping, que espera ser indicado para um terceiro mandato, foram pregadas em uma das pontes de Pequim. A instalação pôde ser observada, em parte, graças à iluminação da cidade.

O calçadão conhecido como "The Place", perto do bairro de negócios da capital, também está parcialmente no escuro. Normalmente, as telas instaladas no local transmitem os telejornais do canal oficial. "As telas vão ficar apagadas durante o 20º Congresso", explicaram os seguranças e os policiais do local à reportagem da RFI.

Nesta foto divulgada pela Agência de Notícias Xinhua, o presidente do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (CPC) realiza sua segunda reunião no Grande Salão do Povo como membros de esquerda, Han Zheng, Wang Huning, Li Zhanshu, o presidente chinês Xi Jinping, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang, Wang Yang, Zhao Leji levantam as mãos em Pequim, China, terça-feira, 18 de outubro de 2022. AP - Shen Hong

Medidas sanitárias

Para evitar imprevistos durante o Congresso, as medidas sanitárias contra a Covid-19 também foram reforçadas e o governo instaurou lockdowns preventivos - 14 novos casos foram registrados na terça-feira (18). Além disso, os convidados que acompanharão a cerimônia de encerramento, neste fim de semana, devem ficar isolados durante quatro noites antes de participar do evento.

No distrito de Haidian, no noroeste da capital, onde estão localizados dois hotéis reservados à quarentena dos jornalistas e o centro de imprensa do Congresso do PCC, os moradores foram transferidos para residências temporárias, disponibilizadas pelo governo. As empresas públicas também pediram aos funcionários que residem no bairro que trabalhassem à distância nesta semana.

Os "Grandes Livros Brancos" de Xi Jinping para o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. © Stéphane Lagarde / RFI

Portas trancadas e alertas no telefone

Alguns habitantes de Pequim descobriram, nos últimos dias, que estavam confinados na hora de acordar. Foi o caso dos moradores de um conjunto de prédios onde vivem inúmeros expatriados.

Por volta das 9h30, as portas principais das residências foram trancadas por funcionários do governo, que colocaram cadeados nas fechaduras. "Parece que todas essas medidas estão relacionadas à descoberta de um caso positivo em um ginásio. Por hora, ainda podemos receber entregas e nossas portas ainda não foram 'marcadas'. Vamos esperar pelo resultado dos testes", disse uma moradora ouvida pela RFI. As autoridades chinesas costumam colocar uma indicação na porta das casas onde são detectados casos positivos.

As chamadas "estações PCR", que fazem parte da estratégia de luta contra a epidemia em China, também funcionam a todo vapor. Os moradores da cidade, assim como no resto do país, eram obrigados, até agora, a realizar um teste de saliva da Covid-19 a cada três dias. Hoje, em alguns conjuntos habitacionais, os testes obrigatórios e gratuitos devem ser feitos a cada 24 horas.

Moradores de Pequim, onde autoridades decidiram endurecer as medidas sanitárias para tentar conter uma nova onda de Covid-19. AP - Andy Wong

Mensagens de prevenção

Várias mensagens de prevenção também foram enviadas aos chineses através do aplicativo de mensagens WeChat, incitando a população a ficar em casa o máximo possível, e ir apenas "do trabalho para a casa". Para isso, existe uma expressão, que se popularizou durante a epidemia: Liang Dian Yi Xian, ou literalmente, ir de um ponto para outro.

"Provavelmente teremos que cancelar o Halloween neste ano, mas pelo menos a escola continua aberta", diz uma americana. Em alguns bairros, os estabelecimentos de ensino pediram aos alunos e parte dos professores que não viessem à escola nesta semana. Eles devem ficar com os celulares ligados 24 horas, já que as autoridades só dão as orientações oficiais por telefone.

