Covid-19: China reforça censura após morte de menina de 14 anos em centro de quarentena

Chineses fazem fila para fazer teste para a Covid em Xangai, em 10 de outubro de 2022 REUTERS - ALY SONG

Texto por: RFI 3 min

A jovem, que estaria em um centro de quarentena em Ruzhou, no centro do país, teria morrido por falta de tratamento, como mostram vídeos publicados no site Douyin, a versão chinesa do aplicativo TikTok. Nas imagens, a adolescente aparece deitada em uma cama, em meio a uma crise de epilepsia, enquanto as pessoas em volta pedem ajuda.