Brasil vai jogar contra França e Jamaica na Copa do Mundo feminina de futebol

O Brasil ficou no Gruypo F, junto com a França e a Jamaica, no sorteio da Copa do Mundo feminina de futebol de 2023. REUTERS - SHANE WENZLICK

Texto por: RFI 2 min

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo feminina de 2023, ao lado da França, Jamaica e uma quarta seleção que será definida na repescagem, em um torneio intercontinental marcado para fevereiro de 2023. O sorteio de chaves foi realizado neste sábado (22) em Auckland, na Nova Zelândia. A estreia do Brasil será em 24 de julho de 2023 contra esta seleção ainda desconhecida.