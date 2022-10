Guerra na Ucrânia: ocupação russa pede aos civis que deixem a cidade de Kherson "imediatamente"

Civis evacuados de Kherson se reúnem na chegada à estação ferroviária em Dzhankoi, na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. AP

Texto por: RFI 4 min

Em resposta ao avanço das forças ucranianas nesta região sul do país, as autoridades de ocupação pró-Rússia pediram neste sábado (22) que todos os civis deixassem a área "imediatamente". "A cidade de Kherson está preparando sua defesa", alertou ontem um funcionário da ocupação local. As evacuações para a margem esquerda do rio Dnieper, que faz fronteira com Kherson, estão em andamento desde quarta-feira.