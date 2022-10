Pane mundial do Whatsapp, aplicativo de mensagens mais popular do Brasil, vira meme nas redes

O Whatsapp, aplicativo de mensagens mais popular do Brasil, registrou uma pane mundial na manhã desta terça-feira (25). O problema levou mais de uma hora para ser resolvido e virou meme nas redes sociais. O impacto do apagão, que atingiu bilhões de usuários pelo planeta, mostrou mais uma vez o poder de implantação – e de dependência – dessa ferramenta de comunicação.

Os usuários que se sentem reféns dos grupos WhatsApp de suas famílias tiveram um momento de descanso na manhã desta terça-feira (25). Já aqueles que dependem do aplicativo para se comunicar no contexto profissional ficaram meio perdidos durante a pane, esperando que novas mensagens aparecessem em suas telas ou que os dois tracinhos ficassem azuis.

"Sabemos que as pessoas tiveram problemas para enviar mensagens no WhatsApp hoje", disse à AFP um porta-voz da Meta. "Resolvemos o problema e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", declarou, sem dar detalhes sobre a origem da pane.

Os primeiros relatos de usuários indicando problemas foram registrados por volta das 4h pelo horário de Brasília. O site DownDetector.com, que acompanha as falhas dos serviços digitais, informou que havia observado uma grande interrupção do WhatsApp logo pela manhã, com reclamações de milhares de usuários de todo o mundo.

Mark Zuckerberg trying to figure out why WhatsApp is down#whatsappdown pic.twitter.com/Xm9SoGAyXS — Sam Chege SC  (@_sam_chege) October 25, 2022

O WhatsApp, que superou os 2 bilhões de usuários no mundo em fevereiro de 2020, é um dos aplicativos de mensagens gratuitos mais populares do mundo. O sistema foi comprado pelo Facebook em 2014 por pouco mais de US$ 19 bilhões, a maior aquisição já realizada pelo grupo de Mark Zuckerberg.

O aplicativo se tornou um meio de comunicação privilegiado por inúmeros particulares, mas também por empresas pelo mundo, e qualquer pane pode ter um impacto imediato não apenas na vida dos usuários, mas também nos mercados financeiros.

Eu reiniciando Wi-Fi e o celular achando que era a internet, pra descobrir que a bomba do #WhatsApp parou.😅😅😅 pic.twitter.com/xqV1z4bT9U — joao🌵 (@soyjaooo) October 25, 2022

Em outubro de 2021, quando o sistema sofreu perturbações durante horas, os traders, acostumados a usar Whatsapp durante suas transações para compra e venda de produtos tão diversos quanto criptomoedas ou petróleo, tiveram que migrar rapidamente para sistemas concorrentes, como o Telegram, para poder fechar negócios. Nesta terça-feira, as ações da Meta Platforms, nome jurídico do grupo de Zuckerberg, registraram uma queda de 0,7% antes da abertura de Wall Street, em Nova York.

#whatsappdown

Logo que a pane foi registrada, a hashtag #whatsappdown (WhatsApp caiu, em tradução livre) se tornou uma das tendências mais populares do mundo no Twitter. A hashtag #Whatsapp também tomou conta do Instagram.

5h da manhã e eu abrindo o tt pra confirmar que o WhatsApp parou 🤦🏽‍♂️#WhatsApp pic.twitter.com/lRv3LHpnIv — FΣRNΔNDΩ ΔLVΣS (@fernalves__) October 25, 2022

Vários memes surgiram imediatamente nas redes. Alguns mostravam Zuckerberg diante de uma parede de cabos, tentando entender a pane, enquanto outros ilustravam usuários migrando para outras plataformas.

As plataformas da Meta, que incluem as redes sociais Facebook e Instagram, bem como os serviços de mensagens WhatsApp e Messenger, já foram vítimas de um apagão generalizado sem precedentes no ano passado. O serviço mais afetado foi o Facebook, que ficou inacessível durante cerca de sete horas.

Na época, o Facebook reconheceu que o incidente foi devido a um erro de sua parte e não a um problema técnico.

(Com informações da AFP)

