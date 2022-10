Israel e Líbano assinam acordo sobre fronteira marítima no Mediterrâneo

O governo israelense aprovou oficialmente, nesta quinta-feira (27), um acordo que delimita a sua fronteira marítima com o Líbano, com foco na exploração de grandes jazidas de gás no Mar Mediterrâneo, localizadas na fronteira entre os dois países. Para os israelenses, graças a este acordo, o Líbano “finalmente reconhece Israel”.

Com informações dos correspondentes da RFI em Jerusalém, Sami Boukhelifa e em Beirute, Paul Khalife

Para os israelenses, este acordo é uma forma de “normalização diplomática” de suas relações com o vizinho do norte. "Esta é uma conquista política, não é todo dia que um país inimigo reconhece Israel em um acordo escrito e diante de toda a comunidade internacional”, celebrou o primeiro-ministro Yaïr Lapid, pela manhã.

Após a assinatura do texto pelo presidente libanês Michel Aoun, o vice-presidente do Parlamento e principal negociador, Elias Bou Saab, disse que se tratava de um acordo “histórico”.

Para o Hezbollah libanês, o influente partido xiita, trata-se de um simples “trato” - um acordo técnico entre os dois países que permitirá a exploração de recursos de gás no leste do Mediterrâneo, e não deve ser considerado como o primeiro passo para a normalização das relações entre o Líbano e Israel. Essa foi uma das condições do partido para apoiar as autoridades nas negociações.

Em um contexto de escassez de gás na Europa devido à invasão da Ucrânia, Israel quer iniciar a exploração no campo de Karish o quanto antes para exportar gás para os europeus.

Enquanto Israel espera também um avanço nas relações com o Líbano, o país pretende simplesmente começar a perfurar e explorar os campos de gás em disputa. Para os libaneses, a exploração dos recursos de hidrocarbonetos é a única solução para tentar tirar o país da crise sem precedentes que mergulhou 80% da população na pobreza.

De acordo com o mediador americano, Amos Hochstein, o acordo oferece “estabilidade em ambos os lados da fronteira” e marcará um “ponto de virada” econômico que será “sentido em breve pelos cidadãos”.

🇮🇱🇱🇧 #Lebanon and #Israel have reached a historic agreement demarcating a disputed maritime border.



Both countries stand to benefit from being able to operate commercially in the area ⤵️https://t.co/iWjOM08H3S pic.twitter.com/605Q3IvxJ4 — FRANCE 24 English (@France24_en) October 11, 2022

Países continuam em guerra

Na prática, os dois países inimigos continuam em guerra. A pedido do Líbano, as delegações não mantêm contato oficial, durante a cerimônia que acontece em Naquoura, na fronteira entre os dois países, em salas separadas. Portanto, as duas delegações não devem aparecer juntas e tudo acontece sob supervisão da ONU e na presença dos americanos, que acompanharam as discussões sobre o acordo há meses.

"O acordo sobre os limites marítimos tem o formato de duas trocas de notas, uma entre Líbano e Estados Unidos e outra entre Israel e Estados Unidos", explicou o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric.

Na quarta-feira (26), o presidente americano, Joe Biden, celebrou a iminente assinatura do acordo, destacando que foi preciso "muita coragem" para o compromisso.

O último grande confronto entre o Hezbollah e Israel ocorreu no verão de 2006, durante uma guerra que durou pouco mais de um mês e deixou mais de 1.200 mortos do lado libanês, a maioria civis, e 160 do lado israelense, essencialmente militares.

Mapa mostrando a área marítima disputada por Israel e Líbano. © France 24 Infographics

(Com informações da RFI e AFP)

