Tumulto em festa de Halloween na Coreia do Sul deixa mais de 100 mortos

Pelo menos 120 pessoas morreram vítimas de um tumulto durante as celebrações de Halloween no centro de Seul, a capital da Coreia do Sul, na noite deste sábado (29). Segundo as autoridades, outras pessoas 100 ficaram feridas.

Publicidade Leia mais

Com informações do correspondente da RFI em Seul, Célio Fioretti

"Às 02h30 [horário local, tarde de sábado em Brasília], 120 pessoas tinham morrido e há cerca de 100 feridos", informou o responsável dos bombeiros Choi Seong-beom aos jornalistas no local do incidente.

O acidente aconteceu em Itaewon, bairro conhecido por sua vida noturna, mas também pelas celebrações de Halloween. Na hora do tumulto, milhares de pessoas se aglomeravam em suas ruas estreitas. Segundo a polícia, cerca de 100 mil pessoas estavam no local e há registro de estrangeiros entre as vítimas.

Compartilhe esta notícia pelo Whatsapp

Testemunhas descrevem cenas de caos e a dificuldade da polícia em conter a multidão. Ao que tudo indica, o incidente teria sido causado por uma debandada devido ao número de pessoas concentradas no local.

Fotos publicadas pela agência de notícias sul-coreana Yonhap mostram dezenas de pessoas estendidas em uma rua, com socorristas atendendo algumas delas, fazendo massagens cardíacas. Agentes da polícia formaram um cordão de isolamento no entorno do local do tumulto, enquanto as equipes levavam algumasa vítimas – muitas delas cobertas com lençóis – para as ambulâncias.

Equipes de primeiros socorros atendem algumas vítimas na rua após tumulto que matou mais de 100 pessoas nas ruas de Seoul. AP - Lee Ji-eun

Os feridos foram transferidos para os hospitais da região. Segundo as primeiras informações, um prédio nos arredores chegou a ser transformado em necrotério improvisado.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, ordenou o envio de equipes de primeiros socorros ao local e pediu que os hospitais se preparassem para receber os feridos. Um porta-voz dos bombeiros indicou que 140 ambulâncias já tinham sido enviadas ao bairro de Itaewon.

Esta é a primeira celebração de Halloween na Coreia do Sul desde a pandemia de Covid-19.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro