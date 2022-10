Votação no Japão já terminou e, como no primeiro turno, Bolsonaro venceu no país

A votação para o segundo turno da eleição presidencial brasileira já foi encerrada no Japão. Como em todos os locais de votação, as urnas ficaram abertas de 8h da manhã às 17h pelo horário local (20h de sábado às 5h da manhã, pelo horário de Brasília). Mais de 76 mil brasileiros residentes no país estavam aptos a votar.

Em Tóquio, a votação aconteceu no Belle Salle Takadanobaba e muitos eleitores aguardavam do lado de fora mesmo antes da abertura, mas o voto foi “tranquilo e rápido”, como contou à RFI o jornalista Roberto Maxwell, editor da revista Tokyo Aijo. O brasileiro, radicado no Japão desde 2005 e que foi votar no final do dia, constatou que “estava tudo muito organizado".

"Já faz alguns anos que as eleições aqui funcionam muito bem. Os consulados têm trabalhado bastante para que as eleições ocorram de forma muito tranquila, o que não é fácil porque existem quase 80 mil eleitores. As eleições aqui acontecem com muito poucos problemas”, relatou.

Além de Tóquio, os brasileiros que residem no Japão também puderam votar em outras sete cidades: Oizumi, Nagoia, Toyohashi, Suzuka, Takaoka, Hiroshima e Hamamatsu.

Resultado

No primeiro turno, Jair Bolsonaro foi o preferido dos eleitores que vivem no Japão. Em 2 de outubro, o atual presidente e candidato à reeleição pelo PL venceu em praticamente todas as seções eleitorais japonesas, obtendo, por exemplo, mais de 75% em Nagoia e Hamamatsu.

Roberto Maxwell tinha a expectativa de que o candidato petista Lula conseguisse uma virada, pelo menos em Tóquio. “A minha expectativa infelizmente não vai se concretizar porque no Japão a maior parte dos eleitores, já é esperado, vai votar no presidente”.

O jornalista brasileiro Roberto Maxwell, editor da revista Tokyo Aijo, disse que a votação em Tóquio foi "tranquila e rápida" © Arquivo Pessoal / Bruna Luise

O resultado ainda não é oficial, mas neste segundo turno, Bolsonaro venceu de novo no país e registrou em Nagoia, por exemplo, 84% dos votos válidos, contra 16% para Lula da Silva.

Os eleitores brasileiros que moram no exterior só votam para presidente. O resultado oficial da apuração no exterior, assim como no Brasil, será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral após às 17h, pelo horário de Brasília, quando termina a votação em todo o país.

